Horóscopo de hoy: día viernes 08 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Taylor Kitsch, 41; Sung Kang, 50; Patricia Arquette, 54; Robin Wright, 56.

FELIZ CUMPLEAÑOS: visualice el cambio antes de dirigirse en una nueva dirección. Tenga paciencia, y espere a ver qué planean hacer los demás antes avanzar a toda máquina por su cuenta. Sostener la paz y mantener un estándar de vida determinará cómo se desarrolle este año. Reconozca sus mejores cualidades, y pula sus habilidades como preparación para que lo ayuden a alcanzar sus metas a largo plazo. Sus números son 7, 18, 25, 29, 34, 38, 41.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es seductor, emocional e implacable. Es perceptivo y comprensivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): sea breve pero vaya al grano. No le dé a nadie una razón para dudar de usted o cuestionar lo siguiente que planea hacer. Trabaje para mantener un entorno estable utilizando inteligencia y planes bien pensados que alienten mejor salud y condiciones de vida. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): comuníquese con alguien que esté haciendo cambios o haga algo que le interesa. Averigüe todo lo que pueda, y considere cómo puede hacer lo mismo. Siga a su corazón cuando se trate de relaciones significativas. Comparta sus intenciones y sentimientos. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): una actitud responsable desviará los problemas. Involucrarse con alguien que no es realista será agotador. No permita que sus emociones lo metan en una trampa. No crea todo lo que escucha ni siga a alguien por una razón equivocada. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): acicálese y consientase. Alivie el estrés y concéntrese en verse y sentirse lo mejor posible. No entre en conversaciones con alguien que busca pelea. Concéntrese en el cambio personal, el crecimiento y un modo de vida saludable. Haga del romance una prioridad. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): confíe y crea en sus habilidades, y avance con esperanza, entusiasmo y actitud positiva. Mejorar lo que ya tiene, será más efectivo que cambiar de dirección. Muestre lealtad donde corresponde, y mejore sus relaciones. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): no rechace la ayuda o la guía de alguien con más experiencia. Convierta una sociedad en una oportunidad que lo aliente a usar sus habilidades y conocimientos de modo singular. Si hace un gesto romántico ocurrirá algo bueno. ****

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): tenga cuidado en cómo maneja las situaciones en el hogar y en el trabajo. Alguien tomará lo que dice o hace de modo equivocado, dejándolo en una posición vulnerable. Concéntrese más en la mejora personal y menos en tratar de cambiar a alguien. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): viva y aprenda. Que su experiencia lo guíe hacia una vida mejor y relaciones felices. Comparta con gente de ideas afines, y se le ocurrirá un plan que beneficiará a todos. No haga cambios domésticos sin aprobación. Se favorece el romance. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): siga al dinero. Evite las empresas conjuntas o los gastos compartidos. Proteja su salud, riqueza y relaciones significativas. Las conversaciones pueden resolver asuntos, pero habrá un costo emocional involucrado. No corra un riesgo ni actúe con prisa. Ponga las cosas en claro. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): guarde sus pensamientos para usted. Reúna información, averigüe dónde se ubica cada uno y busque soluciones alternativas dentro de las pautas de cualquier regla o regulación que encare. Hacer lo correcto aliviará el estrés. No permita que sus emociones le resulten costosas. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): use su inteligencia para contrarrestar cualquier intento que haga alguien de aprovecharse de usted. Mantenga la socialización y el entretenimiento al mínimo. Algo puede tentarlo, pero el costo emocional y físico es arriesgado. Enfóquese en la mejora personal y la buena salud. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): quédese cerca de casa, haga cambios que reduzcan sus gastos generales y aumenten su comodidad y conveniencia. Deje ir las cosas que ya no necesita. Dónelas a alguien que pueda hacer buen uso de ellas. Se alienta el romance. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.