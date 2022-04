Horóscopo de hoy: día domingo 10 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Alex Pettyfer, 32; Haley Joel Osment, 34; Shay Mitchell, 35; Dion Phaneuf, 37.

FELIZ CUMPLEAÑOS: no permita que los asuntos emocionales interfieran con lo que está tratando de lograr este año. Separe sus deberes profesionales y personales para asegurarse de que ambos obtengan su atención completa cuando sea necesario. Cómo conduzca su vida y su negocio será un signo revelador de cómo respondan los demás y la cantidad de apoyo y ayuda que reciba. No deje nada al azar. Sus números son 5, 17, 26, 30, 32, 39, 41.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es colorido, amante de la diversión y entusiasta. Es natural y disciplinado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): relájese, escuche y descubra qué hacen los demás. La información lo ayudará a comprender lo que puede hacer para ayudar sin vulnerar lo que quiere hacer para salir adelante. Trabajar en red y socializar alentarán a otros a ayudar. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): si es asertivo, aumentará la tensión emocional. No se apresure a hacer algo sin investigar el tema. Use su encanto, mantenga la paz y reúna la información que lo ayude a comprender a qué se enfrenta. No comparta secretos. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): siga haciendo lo que mejor hace, y disfrute de lo que la vida tiene para ofrecer. Retírese de situaciones que le causen incertidumbre o lo pongan en una posición precaria. Evite correr un riesgo que afecte su salud o su bienestar emocional. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): prepare un presupuesto. Los gastos emocionales lo dejarán sin efectivo y sintiéndose estresado. Preste atención a su modo de pensar y haga cambios orientados a mejorar su salud y estado físico. Los elogios le levantarán la moral. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): piense antes de decir algo que lo meta en problemas. Sea consciente pero práctico con respecto a lo que sucede a su alrededor. No permita que las decisiones que toman otros se conviertan en una carga para usted. Haga lo suyo y termine lo que empieza. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): anhelará un cambio. Reunirse con un amigo o pariente o hacer algo con su amor, preparará el escenario para el entretenimiento y un encuentro estimulante, que lo inspire y lo motive a explorar posibilidades. Invierta en usted. ***

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): evite un cambio que aumente sus gastos. Entrar en una situación estresante arruinará su estilo. Prepare un presupuesto que lo ayude a ahorrar para algo que le haga más fácil la vida. Hable con sus seres queridos para asegurarse de que apoyen su plan. ****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no acepte responsabilidades que no le pertenecen. Evite las discusiones sumergiéndose en algo que le dé alegría. Tome decisiones que lo alienten a cuidarse mejor. No ceda ante la agresión o la manipulación emocional. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): ordene sus finanzas. Evite empresas conjuntas o gastos compartidos con alguien despilfarrador. Se requiere disciplina si planea ir a lo seguro y alcanzar sus metas. Júntese con las personas que sacan lo mejor de usted. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): aflorarán emociones encontradas al tratar con un amigo, pariente o amor. Pregunte, y descubra dónde está parado. No acepte responsabilidades que no le pertenece. Muestre compasión, pero no permita que nadie se aproveche de usted. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): respalde su palabra, y lleve a cabo sus promesas. Confíe en la inteligencia y la experiencia, y se le ocurrirá un plan que lo ayudará a ahorrar y obtener lo que quiere. Ponga su energía donde cuenta y luche por la perfección. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): aflorarán las emociones al participar en eventos o funciones que traten temas delicados. Cumpla con su palabra, pero no permita que nadie lo convenza de hacer algo cuestionable. Sepa cuándo poner el límite y decir no. Ponga sus necesidades primero. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.