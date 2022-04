Horóscopo de hoy: día martes 12 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Saoirse Ronan, 28; Claire Danes, 43; Retta, 52; Ed O’Neill, 76.

FELIZ CUMPLEAÑOS: haga su jugada. Considere qué lo hace feliz, y esfuércese en incorporarlo a su rutina diaria. Las mejoras personales, pulir sus habilidades y prepararse para el progreso le darán la confianza para ir un paso más allá de lo que nunca ha ido. Cumpla con sus expectativas y las recompensas que reciba le darán esperanzas de un futuro mejor. Sus números son 5, 13, 20, 29, 32, 37, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es valiente, disciplinado y entusiasta. Es rápido y servicial.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): lleve a cabo sus intenciones. No permita que nadie lo empuje en una dirección en la que no le interesa ir. Siga sus instintos, su corazón, y hágase cargo. Depende de usted ir tras sus objetivos y asumir la responsabilidad de su felicidad. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tome la iniciativa de hacer las cosas. No espere a que alguien haga una jugada. Incremente la fuerza y hágase cargo. Sus cualidades de independencia y liderazgo lo ayudarán a hacer las cosas y salir adelante. Establezca altos estándares y expectativas. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): haga oír su punto. Sea directo acerca de lo que quiere y por qué. Establezca pautas y límites, y cíñase a su plan. No tiene que seguir el ritmo nadie. La única persona a la que debe complacer es a usted mismo. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): ofrezca sugerencias emocionantes. Produzca un cambio que marque la diferencia en el resultado de algo que le importa. Actualice su aspecto o sus calificaciones, y eso lo ayudará a convencer a los demás de que está listo para un nuevo desafío. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): el sentido común valdrá la pena. Piense más en la forma en que maneja sus finanzas. Estirar sus ingresos para que se ajusten a sus gastos generales le quitará presión. Use el encanto y la delicadeza, y causará una buena impresión en alguien influyente. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): escuche con cuidado, y responda con claridad. Comparta su visión, y considere experiencias similares como guías para asegurarse de obtener lo que quiere. Una buena conexión con alguien que comparte sus sentimientos le dará el coraje para ir por su objetivo. ***

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): si quiere que se haga algo, hágalo usted mismo. Use su tiempo y su talento, y llegará a destino. Una recompensa le dará el incentivo para acelerar el ritmo y poner la mira en algo que aliente el crecimiento. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): modifique su espacio en el trabajo o en casa para hacerlo más conveniente. No se reproche el tiempo o el placer de hacer algo que le dé alegría o tranquilidad mental. No permita que nadie le imponga responsabilidades que no le pertenecen. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): cuide mejor su salud y bienestar. No corra un riesgo ni permita que alguien lo ponga en una posición vulnerable. Manténgase al tanto de sus gastos, y rehúse gastar de más en algo que no necesita. Cuando lo empujen, responda empujando. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): diga lo que piensa, pero esté listo para respaldar sus afirmaciones. La actitud jugará un papel en lo bien que le vaya y a quién impresione. Si un poco de encanto va acompañado de sentido común y voluntad de compromiso, ganará terreno. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): investigue; anote hechos y cifras para respaldar sus palabras. La preparación es esencial si no quiere que alguien lo empuje a algo que no le conviene. Muestre compasión y ofrezca sugerencias, pero haga lo suyo. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no deje nada al azar ni sin terminar. Cuando se trate de cumplir sus promesas, la precisión y la prontitud son los mejores modos de ganar respeto. La superación personal resultará mejor de lo previsto y aumentará su confianza. El romance está en aumento. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.