Horóscopo de hoy: día domingo 17 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Rooney Mara, 37; Jennifer Garner, 50; Liz Phair, 55; Sean Bean, 63.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tome su tiempo, y descubrirá información que le mostrará el camino. Muestre compasión por los otros, pero no a su costa. La honestidad y la integridad, junto con la comprensión y las soluciones, lo pondrán en una buena posición. Tome una posición de liderazgo y sea un ejemplo para todos los que lo rodean. Elija usar incentivos, no la fuerza, y ganará respeto y apoyo. Sus números son 3, 12, 24, 30, 35, 44, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es proactivo, atractivo y misterioso. Es protector y tenaz.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): se intensificará una situación entre usted y alguien cercano. Sea un buen oyente y considere sus opciones. No sienta que tiene que implementar el cambio si no está listo. Asuma la responsabilidad de su felicidad, y haga algo que disfrute. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): prepare un plan, pero no tenga miedo de alterar su rumbo para asegurarse de llegar al destino elegido. Su energía, sabiduría y capacidad para resolver las cosas sobre la marcha alentarán resultados positivos. Comparta buenos momentos con alguien a quien ama. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no dé todo de usted a alguien que no le corresponde. Aléjese de la gente y situaciones exageradas. Proteja su salud y corazón. Dedique su tiempo a algo que tenga significado para usted. Invierta en sus habilidades, conocimientos y bienestar físico. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): sea original y pruebe algo singular. Aventúrese en un territorio que le dé algo en que pensar y abra su mente a opciones nuevas y emocionantes. No le tema al cambio ni a los nuevos comienzos. Viva, ame, ría y sea feliz. Se favorece el romance. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): mire bien a su alrededor y tome la ruta que le prometa el mejor rendimiento por su tiempo y dinero. Sea prudente acerca de su posición y el modo en que maneja las situaciones que pueden influir en su estatus. Cumpla sus promesas. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): vaya por su sueño. Deje de cuestionar o de permitir que alguien interfiera con sus planes. Póngase de pie, crea en usted y haga saber sus intenciones. Concéntrese en las asociaciones y en el amor duradero. Dé lo mejor de usted y mejore su vida. ****

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): sea discreto con el dinero, la salud y los asuntos legales. Ordene los papeles, y descubra cómo usar a su favor lo que tiene. Confíe en métodos probados y verdaderos para alcanzar su objetivo y la gente con la que sabe que puede contar como respaldo. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): comparta su espacio con alguien a quien ama. Haga planes para dos o mímese. Un cambio personal le levantará el ánimo y lo alentará a encaminarse en una dirección que ofrece esperanzas. Haga cambios que promuevan la felicidad personal. El romance está en aumento. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no confíe en la palabra de nadie. Haga una investigación, y no deje nada al azar. Alguien cercano a usted lo tentará o lo presionará para que participe en algo cuestionable. Proteja su reputación y sepa cuándo decir no. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): obtendrá percepción de lo que es posible si observa y hace preguntas. Ocurrirá un cambio positivo si es receptivo a las sugerencias de alguien cercano a usted. Actualizar su aspecto atraerá elogios. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): considere qué es esencial, y trace una ruta que lo ayude a lograr su meta. El trabajo duro, la dedicación y terminar lo que empieza contribuirán a su éxito. Deje que su corazón lo guíe, en lugar de permitir que otros elijan por usted. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): puede negociar con facilidad. Dedique su tiempo a algo importante para usted. Invierta tiempo y dinero en usted, y haga lo mejor que pueda para avanzar. Un par de cambios en su estilo de vida lo prepararán para el éxito. Se alientan la superación personal y el amor. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.