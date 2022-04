Horóscopo de hoy: día sábado 23 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Dev Patel, 32; Jaime King, 43; Jonathan Ruckman, 53; George Lopez, 61.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año evalúe qué se enfrenta. No ponga en peligro su posición o reputación. Averigüe todo lo que pueda antes de actuar, y demuestre cómo hacer las cosas adecuadamente. Dé el ejemplo tomando el camino del éxito. Sus acciones dejarán una impresión duradera en las personas correctas. Ponga su tiempo y esfuerzo donde marque la diferencia. Sus números son 6, 13, 22, 33, 39, 42, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es emocional, perceptivo y demostrativo. Es enérgico y convincente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): ponga su energía donde le dé los mayores rendimientos. Participe en eventos o charlas que marquen la diferencia. Cómo maneje las situaciones emocionales reflejará como responderán los demás. No empiece algo si no se puede comprometer por completo. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): aflorarán las emociones si se establece la incertidumbre acerca de su estatus o posición. Mantenga la calma, haga preguntas y realice cualquier cambio necesario para asegurarse de mantener la paz, su integridad y su seguridad. Se favorecen las mejoras personales y el romance. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): preste atención a los detalles. Siga las reglas, y no se aventure fuera de los caminos transitados. Esfuércese por la perfección, cumpla sus promesas y apéguese a la verdad. Si no alcanza las expectativas, terminará pagando las consecuencias. No deje nada al azar. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): diversifique y vea qué sucede. Salga de su zona de confort, acérquese a gente singular y ponga su energía donde cuente. Sea parte de la solución y aprenderá algo acerca de la vida. La paz y la felicidad están a su alcance, y se alienta el romance. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tome decisiones basadas en sus necesidades, no en lo que quiera alguien. Sea audaz, y cíñase a sus planes. Ofrezca a los demás la misma libertad que exige, y no tenga miedo de dirigirse en una dirección en soledad. No cuente con nadie más que con usted. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): no permita que lo consuma la ira. Aléjese de la gente discutidora o de situaciones que causan más daño que ayuda. Rodéese de personas de ideas afines que trabajen por metas similares, y hallará el camino hacia la libertad y la paz mental. ***

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): ponga su dinero y sus posesiones en un lugar seguro. No subestime cuánto tiene o lo que debe. Liquidar las deudas lo tranquilizará. Ponga su energía en simplificar su vida y atar cabos sueltos. Reduzca sus gastos generales. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): depende de usted hallar soluciones. No cuente con que otros hagan las cosas por usted ni le hagan más fácil la vida. Ponga su energía donde más ayude, y ocúpese de cualquier cosa que le impida alcanzar su meta. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): si es organizado, progresará. No permita que nadie perturbe sus planes ni lo induzca a tomar atajos que lo puedan poner en riesgo. Escuche a su corazón, no al parloteo de aquellos que intentan engañarlo. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): amplíe su búsqueda de un mejor estilo de vida. Mejore su entorno para que se adapte a sus necesidades y que lo ayude a trabajar hacia un camino que le dé la felicidad que desea. Arriesgue su corazón y comparta sus sentimientos con alguien a quien ama. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): oculte sus emociones. No le dé a nadie una percepción de lo que está pensando o planeando. Espere su momento, y construya una base sólida para poner en práctica esas ideas que lo lleven en una dirección que le de paz mental. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): ponga su energía en lo que le importa y logrará su objetivo. Un cambio le dará una perspectiva diferente acerca de las posibilidades y le ofrecerá esperanza. Las mejoras personales llevarán a una mejor relación con alguien especial. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.