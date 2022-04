Horóscopo de hoy: día sábado 30 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kunal Nayyar, 41; Dianna Agron, 36; Kirsten Dunst, 40; Johnny Galecki, 47.

FELIZ CUMPLEAÑOS: abrace los cambios que alienten a tomar un camino que lleva a la libertad, mayor potencial y paz mental. No limite lo que puede hacer ni escuche comentarios negativos de personas que no ven su punto de vista ni entienden su pasión. Sea quien quiera ser, y haga lo que lo haga feliz. Viva el momento y practique lo que predica. Sus números son 5, 11, 17, 26, 35, 44, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, impredecible e innovador. Es obstinado y proactivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): el trabajo que haga valdrá la pena. No renuncie a algo o a alguien a quien ama. Examine las situaciones que enfrenta desde todos los ángulos, y hallará un modo de reconvertirlas para que se ajusten a sus necesidades. Vaya con la corriente. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): sabe cómo jugar el juego. Las reglas están establecidas, y el resultado es claro. Ponga sus pies firmemente en el suelo, y avance con fuerza y coraje. Usted tiene el control y las decisiones que tome determinarán su éxito. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): asistir a una reunión o acercarse a alguien de su pasado le causará sentimientos mezclados. Evalúe las situaciones con honestidad. Darle a alguien una impresión errada o suponer algo hará que se arrepienta. Sea un buen oyente, pero no dude en cuestionar algo que suene dudoso. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): lleve lo que busca a un nivel superior. Sea creativo y demuestre su pasión por sobresalir. Un horario enérgico lo impulsará a verse y sentirse lo mejor que pueda. Cause buena impresión y se le presentará una oportunidad. El romance está en aumento. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): piense antes de hacer una jugada. No trate de mantenerse al día con los demás o copiar lo que hace alguien. Preste más atención a aprender, ayudar a otros y vivir un estilo de vida moderado y pacífico. Elimine el arrepentimiento haciendo lo que lo hace feliz. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): la voz de la razón lo alentará a tomar la decisión correcta. Un cambio le dará algo en qué pensar y desarrollar. Salga y socialice o trabaje en red; eso despertará su interés en algo que aliente el crecimiento personal. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): priorice el dinero, la salud y los contratos. Organice documentos y serene su mente. Hable con un experto si algo le causa dudas. Un curso que ayude a renovar cómo maneja su dinero generará cambios en el estilo de vida para ajustarlo a su presupuesto. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): reevalúe las relaciones, e inclínese hacia la gente que comparte sus sentimientos. Aléjese de la negatividad y los obstáculos. Use su imaginación, y desarrollará un plan que lo alentará a mejorar su vida. Se presenta el romance. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no permita que lo que otros hagan o digan lo moleste o le cause ira y frustración. Mire hacia adentro y enfóquese en usted, sus necesidades y en cómo quiere avanzar. No puede cambiar a otros, pero puede cambiarse a usted y a su vida. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): ponga su energía donde cuenta, y estará feliz con los resultados. Implemente cambios que hagan que otros participen en ideas progresistas que beneficien a todos en el hogar y en su comunidad. Disfrute del tiempo libre con alguien a quien ama. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): muestre disciplina y no se rinda a los caprichos de nadie. Se sentirá mucho mejor con usted si termina lo que empieza. Prepare una lista de cosas por hacer y siga adelante hasta que no quede nada sin resolver, eso le aliviará el estrés. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): aumente la energía y tome el control. Su energía y capacidad para ver las cosas como son lo ayudarán a hacer las cosas. Un cambio positivo o una actualización que haga mejorará su vida y alentará a sus seres queridos a apoyar sus esfuerzos. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.