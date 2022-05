Horóscopo de hoy: día martes 03 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Christina Hendricks, 47; Kristin Lehman, 50; Amy Ryan, 53; Frankie Valli, 88.

FELIZ CUMPLEAÑOS: Deje de preocuparse; si se siente inquieto, haga cambios que lo desafíen a crecer mentalmente y fortalecerse físicamente. Hágase responsable de su felicidad y de su vida. Deje de soñar y empiece a fabricar la vida que quiere vivir. Sea inteligente, diverso y esté dispuesto a llegar hasta el final para lograr lo que elevará su moral y lo alentará a luchar por la perfección. Sus números son 7, 12, 17, 29, 35, 41, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es inteligente, expresivo y persistente. Es productivo e ingenioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): una los puntos. Dele un buen uso a su energía y le ayudará a controlar sus emociones. Niéguese a permitir que los demás lleguen a usted con comentarios o gestos. Ocúpese de sus asuntos y deje que sus logros sean su respuesta. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tome su turno. Defienda sus derechos. Hágase escuchar. Tome la iniciativa para poner en marcha sus planes. Tome decisiones y actúe en consecuencia porque le apasionan las contribuciones que hace, no porque esté enojado o busque venganza. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): concéntrese en lo que es factible y deje de preocuparse por las cosas que no puede cambiar. Una actitud positiva lo ayudará a lograr lo que se proponga y le brindará el respaldo necesario para mantener las interferencias a una distancia segura. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no escatime cuando se trate de actividades significativas. Explore las posibilidades y deje volar su imaginación, pero no deje que sus emociones se salgan de control si alguien se interpone en su camino o no le ayuda. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): pase tiempo con personas que estimulen su mente y le ofrezcan una perspectiva luminosa de la vida, el amor y la felicidad. Lo que comparta cambiará su forma de pensar y lo ayudará a elegir un camino que se adapte a su situación. La superación personal y el crecimiento personal se ven favorecidos. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): absorba lo que dicen otras personas y le ayudará a comprender la mejor manera de obtener la aprobación, el respeto y la ayuda necesaria para conseguir lo que desea. Considere lo que pueda hacer o cambiar que sea propicio para lograr sus planes a largo plazo. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): deje de soñar y empiece a actuar. La forma en que perciba las situaciones y maneje el dinero marcará la diferencia en el resultado. Reduzca sus costos haciéndolo usted mismo en lugar de contratar a alguien para que haga las cosas por usted. Una ganancia financiera aliviará el estrés. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): un cambio inesperado actuará en su favor. Niéguese a sentirse abrumado por aquello sobre lo que usted no tiene control. Concéntrese en las cosas y las personas que le hacen sentir bien consigo mismo. Pruebe algo nuevo y disfrute el momento. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): un perfil bajo y paciencia lo ayudarán a transitar a través de los altibajos que encuentre. Piense más en cómo se ve, en su salud y en cómo vive. Un par de renovaciones serán revitalizantes. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): transite por el camino de los recuerdos, asista a una reunión o acérquese a alguien que saque lo mejor de usted. Busque formas alternativas de aprovechar al máximo lo que tiene, y los resultados cambiarán su actitud y estilo de vida. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): diga no a los cambios que no se adapten a sus necesidades y haga lo que usted decida. Construya una base sólida sobre cómo quiere vivir su vida y use sus atributos para salir adelante. Invierta en su entorno y su futuro. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no comparta secretos. Ponga su energía donde hará algo bueno y marcará una diferencia en cómo se desarrollen las cosas para usted financieramente. Un cambio de actitud ayudará a aclarar la incertidumbre y lo alentará a hacer lo mejor para usted. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.