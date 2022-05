Horóscopo de hoy: día miércoles 04 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Rory McIlroy, 33; Erin Andrews, 44; Will Arnett, 52; Randy Travis, 63 años.

FELIZ CUMPLEAÑOS: mantenga su vida simple, moderada y honesta a lo largo del año. Evite a las personas que exageran. Busque cómo puede cumplir sus sueños y encuentre una salida significativa para su energía y atributos. Trate los temas delicados con compasión y comprensión. Elija realizar mejoras que impactarán positivamente en su vida, su entorno y sus seres queridos. Sus números son 3, 14, 23, 32, 35, 41, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es decidido, ingenioso y sensible. Es concienzudo y productivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): una actitud positiva mezclada con encanto lo ayudará a obtener lo que desea. Llame a las personas en las que sabe que puede confiar para que lo apoyen. Provoque un cambio que lo beneficie a usted y a sus compañeros. Una reunión resolverá los problemas y ofrecerá claridad. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): el cambio requiere reflexión y planificación. No deje nada al azar y no deje que sus emociones lo metan en un error costoso. Realice una doble revisión para asegurarse de haber completado la documentación necesaria y de haberse ocupado usted mismo de los detalles pequeños pero esenciales. La diligencia dará sus frutos. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): la información que reciba no será confiable. No haga suposiciones ni confíe en alguien que exagera. Use su encanto e inteligencia para abrirse camino a través de conversaciones y situaciones que pueden dañar su reputación. Alguien tergiversará sus palabras. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): cuide mejor su salud y bienestar emocional. Realice ajustes en su estilo de vida que ayuden a aliviar el estrés y lo animen a ceñirse a un presupuesto y una rutina seguros. Piense antes de hacer promesas o gastar dinero. Una oferta tendrá condiciones. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): confíe en usted mismo para hacer lo que sea mejor para usted; si sigue a alguien, llegará a un callejón sin salida. Enfóquese en el crecimiento personal, las mejoras físicas y en pasar tiempo con personas que saquen lo mejor de usted. El romance va en aumento. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): convierta los cambios inesperados en una experiencia de aprendizaje y se beneficiará de la forma en que se desarrollan las cosas. Sea receptivo a los aportes, pero siga el camino que mejor se adapte a las cosas que desea lograr. Las emociones controladas ayudarán a evitar la discordia. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): la familia y los amigos influirán en su vida y en las decisiones que tome. Haga preguntas y abra sus puertas a quienes arrojen luz sobre las posibilidades que existen. El beneficio personal está al alcance de la mano y hay ayuda disponible. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): siéntese y observe, y su día cobrará impulso. Deje que su imaginación se filtre en sus conversaciones y atraerá interés y sugerencias que conducirán a mejoras personales. No compre el plan de alguien más; invierta en usted mismo. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): divida su tiempo entre las responsabilidades profesionales y personales. No deje piedra sin remover ni nada al azar. Contrarreste cualquier sugerencia o propuesta que reciba con preguntas. Actuar sobre una suposición no valdrá la pena. Elija sus palabras sabiamente. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): formule un plan y sepa lo que quiere y lo que es significativo para usted antes de dar un paso. Haga el trabajo usted mismo y no se sentirá decepcionado con los resultados que obtenga. Proteja su salud y fomente las relaciones que le importan. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): elija observar en lugar de participar en los grandes planes de alguien. Dedique su energía a las mejoras domésticas y asegúrese de que su entorno sea cómodo y conveniente. Reconozca lo que quieren los demás y quién está usando tácticas de manipulación. Protéjase a sí mismo y a su reputación. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): un lugar creativo despertará su imaginación y lo alentará a asociarse con otras personas de ideas afines. Explore cómo los talentos y habilidades de otras personas pueden complementar lo que tiene para ofrecer. Las conversaciones conducirán a una nueva aventura. Verifique los hechos antes de actuar. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.