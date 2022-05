Horóscopo de hoy: día martes 10 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Missy Franklin, 27; Kenan Thompson, 44; Bono, 62; Donovan, 76.

FELIZ CUMPLEAÑOS: Use sus recursos a su favor. Dedique un tiempo a reflexionar sobre el tipo de vida que quiere vivir. Exprese su deseo de luchar por el equilibrio y la igualdad para asegurarse de que pasa tanto tiempo disfrutando de la vida como trabajando para mantener su status quo. Cuidar de las responsabilidades que incluyen su felicidad es su clave para la victoria. Sus números son 5, 12, 19, 24, 33, 43, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: Usted es perspicaz, proactivo y complaciente. Es franco y diferente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): sea positivo, independientemente de lo que digan o hagan los demás. Una situación emocional se intensificará si se vuelve emotivo o actúa apresuradamente. Considere su objetivo y lo que se necesite para tener éxito. La forma en que maneje el dinero y los compañeros influirá en lo que suceda a continuación. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): niéguese a permitir que alguien limite lo que usted puede hacer o que exija su tiempo. No haga pucheros si las cosas no salen como quiere; elija una ruta alternativa y avance. Actúe en base a su inteligencia, no a sus emociones, y evitará un alboroto. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): haga todo lo posible por llevarse bien sin poner en peligro su integridad, posición o reputación. Evite las confrontaciones alejándose de situaciones cuestionables. Dedique más tiempo a hacer lo que pueda para marcar la diferencia y menos tiempo a dejar que los demás se aprovechen de usted. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): usted puede ser amigable sin ponerse en peligro. Aborde proyectos y responsabilidades con una mente abierta y convierta algunas de sus ideas únicas en algo tangible. Un gesto amable dará lugar a comentarios positivos y devoluciones. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): los cambios innecesarios serán costosos. Busque la simplicidad y la moderación en todo lo que haga, y estará satisfecho con el resultado. El crecimiento personal y una actitud sana le ayudarán a atraer a personas que tienen algo valioso que ofrecer. Se presenta el romance. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): depende de usted lograr el cambio si eso es lo que quiere. Priorice su lista de tareas pendientes y no se detenga hasta que esté satisfecho con el resultado. Un enfoque único a una vieja idea o método reforzará su carácter y talento. ***

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): dedique más tiempo, no dinero, a una causa digna o a algo que desee realizar. Un gesto amable le ayudará a ganar favores. Un desafío en el hogar se volverá a su favor si hace sugerencias positivas para mejorar sus arreglos de vivienda. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): pase tiempo con personas que le levanten el ánimo, no que lo depriman. Desestime a cualquiera que intente volcar sus responsabilidades sobre usted. Amplíe sus intereses y busque conocimientos que puedan ayudarlo a sobresalir. Luche por la igualdad y trabaje hacia una meta que le brinde alegría. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no se apresure a aceptar algo nuevo sin investigar lo que implica. Esfuércese más en los asuntos personales y domésticos que necesiten ajustes. Use su inteligencia y un suave empujón para obtener lo que quiera. Se alienta el romance. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): cuídese mejor a usted mismo y a sus seres queridos. Diga no a las personas manipuladoras que intentan aprovecharse de usted. Realice mejoras en el hogar que lo alentarán a cuidar mejor su salud y bienestar. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no permita que las emociones dicten lo que diga. Sea considerado y comprensivo al tratar con los demás. Busque formas sutiles de mejorar la forma en que hace su trabajo o maneja las tareas diarias. Apéguese a lo que funciona mejor para usted. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tómese un momento para pensar. Si actúa sobre una suposición, terminará arrepintiéndose. Concéntrese en lo que puede hacer para complacer a sus seres queridos y para ser feliz. Controle su tiempo y se sentirá liberado por lo que logra. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.