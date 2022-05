Horóscopo de hoy: día viernes 27 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Chris Colfer, 32; Shanola Hampton, 45; Jack McBrayer, 49; Paul Bettany, 51.

FELIZ CUMPLEAÑOS: haga todo lo posible y fuerce los temas que aclaren los asuntos pendientes. Cortar los lazos con el pasado le dará la libertad de probar algo nuevo o lo animará a utilizar sus conocimientos, habilidades y experiencia para diversificarse y hacer algo interesante. Proteja su salud, su posición y su reputación. Sus números son el 3, 10, 18, 25, 28, 33 y 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es dedicado, eficaz e inteligente. Es autosuficiente y dotado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): si alguien utiliza la fuerza, tenga cuidado de no dejarse llevar por sus emociones. Sea inteligente y entregue información precisa para evitar que lo culpen de difundir falsedades. Busque oportunidades que le ofrezcan libertad financiera. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): para llegar a donde quiere ir deberá actuar con decisión. No deje nada librado a la imaginación ni al azar. Sepa a qué y a quiénes se enfrenta, y dé lo mejor de usted. No deje que otros afecten su confianza utilizando tácticas de manipulación. Crea en usted mismo. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): adopte una posición de liderazgo y encuentre la manera de expresar sus creencias, opiniones y planes. Muestre compasión y ofrezca soluciones que le ayuden a ganar apoyo. No se quede al margen cuando tiene tanto que ofrecer y por ganar. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): mantenga simple su vida, sus responsabilidades factibles y sus gastos moderados. No necesita impresionar a nadie; debe ser usted mismo y dejar que las experiencias que viva lo lleven a tomar las decisiones correctas. No tema al cambio; abrace los nuevos comienzos. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): preste atención a lo que dice y hace para no poner en peligro su posición o reputación. Cumplir sus promesas y hacer hincapié en las mejoras personales le ayudará a ampliar lo que tiene que ofrecer. Si quiere sobresalir, es necesario que se actualice. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): sea el instigador y ganará puntos. Sus sugerencias y los cambios que inicie estimularán la conversación y le ayudarán a avanzar en las cosas que quiere conseguir. Ponga su energía e inteligencia a trabajar, y algo bueno ocurrirá. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): presione para conseguir lo que quiere. Amplíe sus intereses y ofrezca más a aquellos con los que desee trabajar. La información que acumule le ayudará a elaborar una estrategia que impresione. El crecimiento, la superación personal y el romance están en aumento. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 al noviembre): afronte sus responsabilidades y busque la manera de delegar parte del trabajo. Depende de usted decir cuándo algo es demasiado o si debe pedir ayuda. Hable y defienda su posición; se producirán cambios positivos. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): asuma su responsabilidad para hacer lo que deba ser hecho. Si cuenta con alguien que no sea usted se sentirá defraudado, provocando consecuencias que pueden ser costosas. Canalice su energía hacia lo que hace mejor, y tome el crédito por su contribución. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): dedique más tiempo a cultivar relaciones significativas y a hacer que su hogar sea cómodo y confortable. No dude en iniciar un cambio o en hacer las cosas de manera diferente. Una situación lo llevará a adquirir una nueva comprensión sobre la gestión del dinero. Mantenga un presupuesto estricto. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no preste atención a lo que hacen los demás; concéntrese en lo que es importante para usted. Cambiar la manera en que utiliza su dinero, sus habilidades y su inteligencia para salir adelante lo llevará en una dirección divertida y fructífera. Haga que el romance y el beneficio personal sean sus prioridades. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): está bien soñar, pero no pierda de vista lo tangible. Pida consejo a alguien de confianza antes de comprar algo que no necesita o que no le sea útil. Infórmese bien e implemente un presupuesto. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la la medalla de oro.