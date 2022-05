Horóscopo de hoy: día domingo 29 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Riley Keough, 33; Melanie Brown, 47; Rupert Everett, 63; Annette Bening, 64.

FELIZ CUMPLEAÑOS: protéjase de los que quieren controlarlo o hacerlo quedar mal. Salga a escena y ahuyente cualquier idea errónea que surja. Si quiere cosechar las recompensas debe establecer un alto nivel de exigencia y cumplir sus promesas. Amplíe su espectro y debilitará a cualquiera que intente competir con usted. No revele información personal. Sus números son 8, 19, 24, 26, 32, 38, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es audaz, intuitivo y diligente. Es innovador y amigable.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): evalúe lo que quiere lograr y elabore un plan que le ayude a alcanzar su objetivo a tiempo. Avance a toda velocidad para evitar cualquier posibilidad de que alguien lo frene o ahogue su éxito. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): saldrán a la superficie las emociones y el debate dará lugar a resoluciones. No se reprima; deje que los demás sepan cómo se siente y lo que quiere. Despeje el ambiente y descubrirá que hay alguien con quien tiene más en común de lo que cree. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): ponga su marca en todo lo que haga, de lo contrario alguien intentará atribuirse su trabajo. Ser generoso es admirable, pero antes de regalar sus secretos, piense dos veces quién es el destinatario y qué quiere. Proteja su salud y su reputación. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): despeje su mente, haga su aporte y preste ayuda. Poner de su parte para hacer de su comunidad, familia o el planeta un lugar mejor jugará a su favor. Su aporte marcará la diferencia y abrirá una ventana de oportunidades. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): ocúpese de intereses que mejoren sus calificaciones o lo pongan en contacto con personas que puedan ofrecerle una visión de las tendencias o ayudarle a utilizar sus atributos de manera innovadora. Adoptar un nuevo enfoque para un viejo método o idea hará que las personas se fijen en usted. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): haga que sus prioridades sean los viajes, las actividades educativas y el crecimiento personal. Los cambios físicos y emocionales le harán sentirse bien consigo mismo y le animarán a probar cosas nuevas. Las conversaciones ayudarán a resolver asuntos pendientes. El romance está en las estrellas. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): ser observador y un buen oyente le ayudará a evitar que alguien se aproveche de usted. No tenga miedo de pedir lo que quiere; esté dispuesto a conformarse con lo que es justo. Un movimiento inteligente le evitará problemas financieros. *****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 al noviembre): un cambio de ritmo le dará la oportunidad de digerir lo que ocurre a su alrededor. Piense en lo que puede hacer para marcar la diferencia y luego ponga en práctica los cambios necesarios. Haga lo que pueda para mejorar su rutina de ejercicios. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): abrace la vida y priorice las actividades que le importan. Altere su espacio para satisfacer sus necesidades y anime a sus seres queridos a participar en sus planes. Maneje los asuntos delicados con cuidado para evitar gastos innecesarios y riesgos para la salud. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): haga planes y no se preocupe por quién se le une. Ofrecer a los demás la misma libertad que desea para usted los acercará. Un cambio personal que realice le hará recibir cumplidos. El romance está en las estrellas. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no permita que nadie lo intimide. Tomar el camino más cómodo aliviará el estrés y le dará la confianza para decir no a cualquiera que intente empujarlo en una dirección que no desea. Viva la vida a su manera. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): le encantarán los cambios y los nuevos comienzos. Conectar con un viejo amigo le dará mucho que pensar. No desprecie sus emociones ni su intuición en lo que respecta al amor; haga lo que sea mejor para usted. Se alienta el romance. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la la medalla de oro.