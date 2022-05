Horóscopo de hoy: día lunes 30 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS EN ESTE DÍA: Jennifer Winget, 37; Rory Bushfield, 39; Idina Menzel, 51; Wynonna Judd, 58 años.

FELIZ CUMPLEAÑOS: consulte las posibilidades y comience algo nuevo y emocionante. Deje que su creatividad florezca y sus acciones muestren su determinación. Haga ver cuán apasionado y dispuesto está a lograr un cambio positivo. Póngase de pie, dé lo mejor de usted y no tema ser diferente. Tome la iniciativa de seguir una dieta adecuada y estar en forma para mantener una buena salud. No corra riesgos innecesarios. Sus números son 8, 12, 26, 33, 38, 44, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es empático, directo y servicial. Es expresivo y proactivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): comparta sus ideas y genere interés. Demuestre cómo planea hacer las cosas y marque la diferencia. Sus acciones serán impresionantes y atraerán una atención positiva que fomentará oportunidades significativas y un futuro más brillante. Póngase a prueba y aspire a metas más altas. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): si planea dejar una buena impresión será esencial que sea coherente. Considere sus opciones y la mejor manera de usar sus habilidades. No permita que nadie limite sus preferencias ni decisiones. Esté preparado y dispuesto a asumir responsabilidades por usted mismo. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): ganará apoyo si se acerca con amabilidad y hace que los demás se sientan bienvenidos. No haga promesas que no pueda cumplir. Exprésese con honestidad y procese la información que reciba antes de hacer un movimiento o un cambio. No ponga en peligro su reputación ni su posición. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): mantenga sus planes simples y sus responsabilidades actualizadas. Brinde su ayuda y logrará un cambio positivo. No limite lo que puede hacer porque alguien demanda su atención. Deje claras sus prioridades; evite asumir demasiadas responsabilidades. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): Decida lo que quiere lograr y cómo alcanzar sus expectativas. No permita que lo que otros hagan o digan lo haga equivocar el camino. Preste atención y ponga su energía y entusiasmo donde marque la diferencia. No ponga en peligro su salud para apaciguar las demandas de otros. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): mantenga la mente abierta y busque oportunidades para aprender algo nuevo. Los viajes de negocios, las actividades educativas y los desafíos mentales y físicos lo alentarán a cambiar la forma en que vive y pasa su tiempo libre. Se alienta el romance. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): acelere la marcha. Escuche las sugerencias y utilice lo que sea útil para alcanzar su objetivo. Su actitud desempeñará un papel en el trato con los demás. Esté preparado para trabajar usted solo si siente que los holgazanes lo están frenando. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): las relaciones requieren atención. Si quiere que alguien trabaje a su lado ofrezca consistencia, perspicacia y compromiso. Sea sincero sobre lo que está dispuesto a hacer. El romance y la comunicación honesta promoverán la unidad. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): implemente cambios que fomenten la comodidad en el hogar. Poder relajarse y disfrutar de su tiempo libre aliviará el estrés y lo preparará mentalmente para manejar sus responsabilidades de una manera profesional. Cuide su bienestar físico. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): mantenga la vida simple y su carga de trabajo factible. No haga promesas poco realistas, o provocará una falta de respeto. Controle su ritmo y mantenga a todos informados sobre su progreso y los cambios que pretende realizar. Se alientan los cambios en el hogar y la superación personal. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): pase más tiempo en casa y menos tiempo interactuando con amigos, familiares o compañeros. Proteja su reputación y perspectivas, y siga con su negocio. Lo que haga tendrá un impacto en la forma en que los demás lo perciben. Cambie solo lo necesario. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): comparta solo lo necesario y siga con sus asuntos. Haga ajustes que aseguren que se ocupará de sus responsabilidades antes de pasar a pasatiempos más placenteros. Mantenga la paz, comparta sus sentimientos e intenciones y mejore su apariencia. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.