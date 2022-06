Horóscopo de hoy: día martes 14 de para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Lucy Hale, 33; Kevin McHale, 34; Diablo Cody, 44; Chico Jorge, 61.

FELIZ CUMPLEAÑOS: estabilice su vida. Menos riesgos conducirán a la seguridad y aliviarán el estrés. Planifique su camino con cuidado. Una vez que adopte un enfoque minimalista de la vida descubrirá qué lo hace feliz. Un cambio de circunstancias está al alcance de la mano, pero debe iniciar el proceso. No dé nada por sentado y esté dispuesto a hacer el trabajo usted mismo. Sus números son 3, 10, 19, 23, 33, 40, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es persistente, enérgico y oportunista. Es pionero e idealista.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): ganará impulso enfocándose en la cosas importantes. Estar bien informado será útil para encontrar soluciones a los problemas que surgen al tratar con un amigo, familiar o colega. Un enfoque racional le ayudará a ganarse el respeto y el apoyo de personas influyentes. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): sentirá la tentación de ser frívolo o tratar de impresionar a alguien usando dinero, pero al final se arrepentirá. Esté dispuesto a cumplir antes de hacer promesas o inscribirse en algo que entre en conflicto con su rutina o creencias. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): si se esfuerza al máximo obtendrá lo que se merece. Una actitud atenta será útil para identificar cualquier falla que pueda detenerlo. Confíe en que su energía y dominio le ayudarán a hacer las cosas a tiempo y según sus expectativas. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): la intuición y la emoción lo llevarán a suposiciones y malas decisiones. Use su imaginación productivamente para trabajar hacia una meta satisfactoria. Un cambio físico dará lugar a cumplidos que le darán un empujón a su ego. El romance está en las estrellas. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): cuídese mejor a usted mismo y a su reputación. Un cambio repentino de planes puede dañar su posición si solo habla y no hace nada. Ponga su corazón y su alma en lo que sea que haga y mantenga el impulso fluyendo. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): su poder de persuasión ganará apoyo. Surgirá un problema si usted o alguien con quien trabaja no es honesto, directo o cuidadoso con sus responsabilidades. Verifique la información antes de continuar. Un gesto romántico o un cumplido lo tomará por sorpresa. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): pase tiempo con un amigo o familiar. Discuta los problemas que pueden influir en su relación. Revise los gastos compartidos o las empresas conjuntas y resuma los pros y los contras antes de hacer un movimiento. Sea innovador pero consciente de los demás y manténgase dentro del presupuesto. ****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): relájese y comparta sus pensamientos y sentimientos. Los cambios que implemente le ayudarán a descubrir lo que es posible. Establezca un presupuesto que lo anime a hacer ajustes positivos en el hogar y en la forma en que maneja el dinero. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): será beneficioso trabajar con aquellos que pueden ayudarle a avanzar. Un cambio en el hogar lo impulsará a emprender un nuevo proyecto o compartir algo especial con alguien a quien ama. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): sea reservado. Si reacciona de forma exagerada, será difícil conseguir lo que quiere. Considere la logística de una situación o un plan; use su encanto y sus conocimientos para convencer a otros de que lo ayuden a poner a prueba sus ideas. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no pierda el tiempo o se quedará atrás. Manténgase donde está en lugar de esforzarse por algo que no es alcanzable. Ajuste sus planes y use su inteligencia para establecer prioridades y poner las cosas en su lugar. Manténgase al día y sea observador. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): adopte cambios en su estilo de vida y estado físico. Sea minucioso, pero mantenga sus planes en secreto hasta que haya probado todos los ajustes que desea hacer. Una nueva apariencia o imagen atraerá la atención y causará resentimiento en alguien posesivo o celoso. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.