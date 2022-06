Horóscopo de hoy: día miércoles 15 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Neil Patrick Harris, 49; Ice Cube, 53; Courtney Cox, 58; Helen Hunt, 59.

FELIZ CUMPLEAÑOS: mantenga la vida simple y asequible. Niéguese a permitir que otros lo obliguen a participar en cosas que no le interesan. La disciplina y el trabajo duro son las mejores formas de alcanzar sus metas y consolar su alma. Saber que ha hecho todo lo posible le ayudará a superarse para cumplir su lista de deseos. Sus números son 5, 17, 20, 24, 31, 37, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es reflexivo, flexible y de voluntad fuerte. Es ingenioso y generoso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): aléjese del drama y concéntrese en lo que necesita lograr. Reaccionar de forma exagerada hará mella en su reputación, posición o estado. Piense antes de actuar y diga solo lo necesario. Preste atención a los detalles. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): cambie lo que no le funciona. No tolere personas o situaciones que lo agoten y le quiten la oportunidad de alcanzar sus expectativas. No descarte ni esconda sus ideas. Busque una forma económica de lograr sus objetivos. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): solicite algo, aproveche una oportunidad, mezcle los negocios con el placer y trabaje en sus contactos para mejorar su posición. No crea todo lo que escucha y obtenga lo que quiere por escrito. No se contenga; diga lo que piensa. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): los ajustes orientados a reducir, minimizar sus gastos y hacer el trabajo usted mismo lo tranquilizarán y le darán el margen de maniobra que necesita para invertir y así aumentar su potencial de ingresos. Se alienta la superación personal. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): una situación emocional hará estragos en lo que desea. No gaste de más, no exagere ni permita que la ira eche raíces cuando la moderación y la paz mental mejorarán las cosas. Evite situaciones que sean riesgos para la salud o que puedan dañar su reputación. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): preste atención y haga cambios que muestren lo versátil que es. La forma en que se presenta a quienes lo rodean es indicativa de lo que puede esperar a cambio. Ámese a usted mismo, y los demás lo verán a través de la misma lente. Se alienta el romance. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): haga que su entorno sea más cómodo, pero no gaste de más. Encontrará una discrepancia en sus documentos financieros o al compartir gastos. Póngase al día; no deje nada al azar o sin terminar. Una oportunidad requerirá una discusión honesta y abierta antes de proceder. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): viaje, inscríbase para aprender algo nuevo o actualizar su imagen. Hacer un cambio lo animará a salir más. No asuma ninguna responsabilidad que no pueda manejar. Salga y sea feliz. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): atraerá a personas interesantes, pero no confíe en ellas. Muestre su inteligencia y sepa cuándo rechazar o pasar a tareas más críticas. Considere cambios en el hogar que harán su vida más fácil. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): pase de puntillas por cualquier situación delicada. Ponga su energía en algo que fomente una mejor salud y la superación personal. Un cambio físico le ayudará a dejar atrás el pasado. Elija la paz y el amor sobre el caos. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no permita que nadie arruine sus planes. Mantenga sus intenciones en secreto hasta que esté seguro de que nada se interpondrá en su camino. Profundice y haga antes el trabajo preliminar, y siga adelante para disfrutar del éxito que siga. Se alienta la mejora del hogar. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): deje de soñar y comience a hacer. Haga una lista de tareas pendientes y siga adelante. Llame a aquellos en los que puede confiar para que hagan las cosas a su manera. Un cambio de corazón le dará una perspectiva diferente con respecto al estilo de vida y el amor. Acepte lo que se siente bien. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.