Horóscopo de hoy: día viernes 17 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Venus Williams, 42; Forte, 52; Greg Kinnear, 59; Barry Manilow, 79.

FELIZ CUMPLEAÑOS: piense detenidamente y planifique su año en función de sus necesidades. Desarrollará una estrategia que haga factible lo que desea lograr. Expanda sobre la marcha en lugar de tratar de hacer todo a la vez. Ocúpese de los detalles tediosos usted mismo para no quedarse atrás. Tendrá una decepción si cuenta con los demás o espera que todo encaje en su lugar. Sus números son 8, 14, 23, 25, 31, 37, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es dedicado, leal y firme. Es compasivo y amistoso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): llame a aquellos con quienes puede contar para obtener ayuda. No deje que su falta experiencia lo limite en lo que puede hacer. Investigue y descubrirá cómo alcanzar su objetivo. Tenga confianza, pregunte y haga lo mejor que pueda. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tiene tiempo. Relájese, repase cada detalle y no deje nada sin terminar o abierto a la crítica. Oculte su decepción si las cosas no se desarrollan de la manera que desea. Trabaje con lo que tiene y no corra riesgos innecesarios. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): considere las opciones y recuérdele a las personas que deben cumplir sus promesas. Sea quien termina lo que empieza. Mejore su oportunidad de salir victorioso manteniéndose al tanto de lo que es posible. No descarte nada y haga todo lo posible para mantenerse en el buen camino. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): haga lo que le salga naturalmente. Alinéese con personas y posiciones que lo intriguen. Descubrirá cómo utilizar de maneras diversas y eficaces lo que tiene para ofrecer. Avanzará si presta atención a los contratos, las inversiones y los asuntos de salud. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): evite que alguien lo lleve a hacer algo inquietante. No haga un cambio por la razón equivocada, especialmente para complacer a alguien más. La paciencia valdrá la pena y hablar con el corazón lo acercará a alguien que tiene algo que ofrecer. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): mire hacia adentro, evalúe su situación y los cambios que quiere hacer, y priorice lo que es más importante para usted. No se sienta obligado a ser un seguidor cuando tomar el camino menos transitado le ayudará a establecerse como líder. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): planee viajar, busque algo entretenido y socialice con personas que encuentre mentalmente estimulantes. Lo que aprenda mientras interactúa con personas de diferentes ámbitos de la vida le ayudará a rediseñar su forma de avanzar. Proteja su salud y bienestar financiero. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): maneje los desacuerdos con cautela. Escuche atentamente y reserve el juicio hasta que tenga todos los hechos pertinentes. Adopte un enfoque positivo de las relaciones y de cómo trata con las personas que son diferentes a usted. Deje que las características únicas de los demás den forma a lo que está por venir. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): ponga su corazón en terminar lo que comienza. La dedicación y la disciplina triunfarán cuando se trate de superar a cualquiera que intente competir con usted. Use sus recursos sabiamente y tenga cuidado cuando se enfrente a situaciones que presenten riesgos para la salud. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): controle lo que se dice y se hace. Cíñase a los hechos y no tolere la exageración ni la agresión. Concéntrese en qué y quién le importa, y cambie solo lo que mejorará sustancialmente su vida. Se alienta el romance, mejorará su vida. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): sea testigo, no un participante. Protéjase contra pérdidas, enfermedades o personas equivocadas que intentan alterar su vida. Sea fiel a usted mismo y a sus sueños, esperanzas y deseos. Concéntrese en la mejora del hogar y la expansión de sus intereses. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): elija sus palabras con cuidado. No deje nada al azar y no arriesgue su reputación ni su posición. Enfóquese en lo que más le importa. Solucione cualquier problema persistente que deba ser resuelto antes de seguir adelante con sus planes. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.