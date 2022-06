Horóscopo de hoy: día domingo 19 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Macklemore, 39; Zoe Saldaña, 44; Jean Dujardin, 50; Paula Abdel, 60 años.

FELIZ CUMPLEAÑOS: siga adelante con entusiasmo. Sea ingenioso, conéctese con personas de ideas afines y elabore un plan que le permita usar sus habilidades de manera única. Eleve el nivel al incluir atributos y talentos que disfruta usar, y logrará la paz y el equilibrio en su vida. La felicidad es su responsabilidad. Cuide mejor su salud y reputación. Sus números son 5, 17, 25, 28, 34, 39, 41.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es tolerante, productivo y romántico. Es de mente abierta y enérgico.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): siga su corazón. Revise cómo quiere vivir o ganar dinero, luego modifique su situación para que se adapte a sus necesidades. No limite lo que puede hacer porque alguien se queja. Asuma la responsabilidad de su felicidad. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): las emociones estallarán si alguien lo presiona. Reconsidere sus planes. Piense con quién quiere pasar el tiempo antes de aceptar participar en la propuesta de alguien más. Ponga su energía donde le traiga el mayor rendimiento. Se alienta el romance. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): ocúpese de los asuntos pendientes y prepárese para su próximo esfuerzo. Sopese los pros y los contras y las sugerencias de otros antes de lanzarse a algo nuevo. Con un plan y un cronograma establecidos, encontrará que alcanzar su meta es más manejable y menos estresante. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): hacer suposiciones o reaccionar de manera exagerada influirá negativamente en el resultado. Siga adelante con una mente abierta y use su imaginación para desarrollar soluciones. Busque la verdad y no deje que las emociones interfieran en su forma de proceder. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): cíñase a lo que necesita lograr. La inconsistencia no será un buen augurio cuando trate con los demás. Haga que sus prioridades sean sus amigos, familiares, viajes y socializar, y no arriesgue su salud ni su reputación. No sea extravagante, controle sus gastos. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): haga un esfuerzo concertado para lograr cambios. Considere los pros y los contras de cada opción que se le presente, y cambie solo lo que sea necesario y le parezca correcto. Enfóquese en el amor, no en el caos. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): ate los cabos sueltos. Priorice lo que es importante y ajuste su estilo de vida en consecuencia. Asuma la responsabilidad de su felicidad y haga cosas que le pongan una sonrisa en el rostro. La disciplina traerá los resultados deseados y lo alentará a esforzarse para hacer lo mejor que puede. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): únase a personas con ideas afines. Comente sus preocupaciones y desarrolle un plan que le ayude a rectificar la situación. Si muestra pasión, fuerza y coraje se saldrá con la suya. Una asociación única tendrá una profunda influencia en usted. Se alienta el romance. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no confíe en sus emociones para que lo guíen en la dirección correcta. La credulidad conducirá a la vulnerabilidad. Salga de su zona de confort si eso es lo que se necesita para normalizar su vida. En caso de duda, siéntese tranquilo y observe. Escuche y aprenda. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): los cambios que haga en su estilo de vida tendrán un impacto positivo. Haga todo lo posible para reducir los gastos generales sin renunciar a su comodidad ni conveniencia. Ordene su espacio, venda cosas y deje de lado las responsabilidades que no le corresponden. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): cuídese. Quédese cerca de casa y use su tiempo para hacer mejoras que hagan su vida más fácil y mejoren sus relaciones. No deje que los cambios que un amigo, familiar o compañero haga lo molesten ni lo desvíen. Mantenga la paz. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): si comparte información confidencial aflorarán las emociones. Haga cambios positivos antes de que alguien se queje o lo critique. Sea honesto acerca de cómo se siente y lo que quiere lograr. No dé nada por sentado y esté dispuesto a ceder. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.