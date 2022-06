Horóscopo de hoy: día lunes 20 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Alisan Porter, 41; Nicole Kidman, 55; John Goodman, 70; Lionel Richie, 73.

FELIZ CUMPLEAÑOS: adopte una estrategia de esperar a ver que pasa. Escuche, pero cuestione cualquier cosa que no suene acertada. Respalde su palabra con acciones. Mire el panorama general, pero no se responsabilice por más de lo que puede manejar. Actuar sobre planes bien pensados, con equilibrio e integridad, hará que tenga a una jornada segura y próspera. Confíe en su inteligencia e intuición para guiarlo. Sus números son 6, 17, 26, 29, 32, 35, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es original, extravagante y franco. Usted es dedicado y audaz.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): una actitud evasiva evitará que lo arrastren a algo que no es su responsabilidad o lo culpen por eso. Observe lo que hacen los demás y proteja su posición y reputación. Si quiere que las cosas se hagan correctamente, trace un plan y haga el trabajo usted mismo. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): vigile las situaciones sin interferir. Saber lo que otros están haciendo le ayudará a tomar mejores decisiones por usted mismo. Sea reservado con respecto a sus intenciones y use la inteligencia para evitar a cualquiera que crea que pueda interponerse en su camino. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no deje nada sin decir o sin hacer. Confíe en lo que sabe y use sus habilidades y experiencia para beneficiarse económicamente. No dé nada por hecho. Esté atento a lo que otros hacen y revelan. Reconozca y rechace la manipulación emocional. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): está bien ser extravagante y compartir sus historias si es veraz y consciente de los demás. No todos apreciarán un cambio en su estilo de vida o en su imagen. Implemente ideas que fomenten el apoyo y eviten los conflictos. Se alienta el romance. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): aprenda sobre la marcha. Evite ser la víctima del error de otra persona. No se una si tiene dudas. Concéntrese en lo que sabe que puede hacer y sea prudente con respecto a un compromiso o un intento de apaciguar a los demás. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): gravitará hacia personas y propuestas diferentes. Escuche atentamente y sea ingenioso. Reúna hechos y cifras para corroborar sus convicciones antes de participar en una empresa conjunta o una inversión riesgosa. Una sociedad comercial será problemática si no comparten la misma visión. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): un incidente emocional causará preocupación. Asuma la responsabilidad y maneje con atención los asuntos que involucren a un amigo, pariente o compañero. La disciplina y la paciencia darán sus frutos, así que no se apresure a hacer nada que lo haga sentir incómodo. Haga lo correcto. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): puede divertirse y expresarse sin gastar demasiado. Siga un camino creativo que ayude a aliviar el estrés y ofrezca una visión interna de lo que es posible. Un cambio de opinión lo motivará a modificar sus condiciones de vida. Se alienta el romance. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): las situaciones emocionales serán desafiantes y confusas. Tómese su tiempo y no permita que nadie lo presione para hacer aquello a lo que no está dispuesto. Mantenga una mente abierta y aprenda todo lo que pueda, pero haga solo lo que lo haga sentir cómodo. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): obtendrá un enfoque sobre las finanzas y cómo obtener ganancias. Puede pensar en grande, pero cuando hay riesgos involucrados, investigue y no deje nada al azar. Confíe en sus instintos y reduzca sus gastos. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): ponga su energía en algo concreto. Ser un gran trabajador lo llevará más allá que la mera elección de seguir a otra persona. No sea solo un subordinado; tome el control y haga algo que promueva sus intereses. Use su inteligencia y experiencia para salir adelante. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): estallarán las emociones en los asuntos domésticos. Elija sus palabras sabiamente y ocúpese de los asuntos pendientes antes de abordar algo nuevo. Un cambio que alguien haga será una ventaja para usted. Esté preparado para intervenir y hacerse cargo. Se alienta el romance. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.