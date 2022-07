Horóscopo de hoy: día jueves 07 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Michelle Kwan, 42; Berenice Bejo, 46; Shelley Duvall, 73; Ringo Starr, 82.

FELIZ CUMPLEAÑOS: cíñase a lo que sabe y hace mejor. Deberá controlar cuidadosamente la tendencia a asumir responsabilidades que no le pertenecen o hacer promesas que consumirán su tiempo y energía. Establezca estándares altos y no se desvíe de sus planes para apaciguar a los demás. Hágase cargo de su vida y felicidad y vea qué tan rápido puede mejorar las cosas. Sus números son 4, 15, 27, 29, 32, 36, 41.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es enérgico, flexible y franco. Es curioso e innovador.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): si no mantiene sus pensamientos en secreto surgirá oposición. Espere su momento, reconsidere su estrategia y construya un argumento sólido con sugerencias razonables para satisfacer a los oponentes desafiantes. Sea inteligente, sin ser atrevido, y ganará el respeto y la ayuda que desea. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): use su energía sabiamente. Discutir consumirá su tiempo y lo hará retroceder. Trabaje bajo el radar y termine lo que empieza. Si abarca demasiado se quedará sin energía, le faltará tiempo y no logrará progresar. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tiene el impulso necesario para convertir sus ideas en algo concreto. Un esfuerzo físico para seguir con sus planes lo hará sentir bien con usted mismo y con lo que ha logrado. Comparta el tiempo de inactividad con alguien que ama o concéntrese en la superación personal. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): estará susceptible. Antes de dejar que alguien lo saque de quicio, piense en lo que sucedió. Modifique su actitud para evitar entrar en una discusión innecesaria que podría conducir a un torbellino emocional. Si con ello logra evitar el conflicto haga una jugada. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): contagie alegría, sea generoso y marque la diferencia, pero no se exalte. Ofrezca sugerencias razonables, colabore y dé una mano. Lo que haga contará más que lo que diga. Se alienta la superación personal. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): cambie su rutina, deje que su intuición lo guíe y su imaginación lo lleve a la aventura. Acepte lo que la vida le ofrece y deje que las experiencias que siguen marquen el comienzo del crecimiento personal y una rutina saludable. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): un ritmo constante lo llevará a donde quiere ir. No permita que los malentendidos emocionales lo lleven al arrepentimiento. Escuche, haga preguntas y confirme hechos antes de transmitir información. Diga menos y haga más, de esta manera ganará respeto y apoyo. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): cambie su forma de vivir. Comunique sus intenciones a una persona que pueda ofrecer información. Deje que su imaginación lo lleve en un viaje que le ayude a descubrir lo que quiere hacer a continuación. Siga a su corazón y use su inteligencia para reconocer el engaño. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): adhiérase a la verdad y cuestione todo lo que suene absurdo. Muestre cuán dedicado es fomentando asociaciones significativas. Concéntrese en mejorar su estilo de vida, reducir sus costos, hacerse cargo de las responsabilidades y disfrutar del tiempo de inactividad. No deje nada al azar ni en manos de otra persona. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no fuerce sus relaciones. Tómese su tiempo, escuche atentamente y ofrezca solo consejos positivos. Llevarse bien con las personas más cercanas a usted fomentará el compromiso y la paz, pero no intente ganar la aceptación. No puede comprar el amor. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): exíjase lo más que pueda; no deje nada al azar o sin terminar. No se deje llevar por el sueño de otra persona cuando tiene sus propios planes. La superación personal valdrá la pena, y es esencial crear un espacio que lo inspire a seguir sus sueños. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no discuta. Dé a los demás la misma libertad que desea para usted y haga todo lo posible para mantener la paz. Canalice su energía para manejar mejor su dinero y no dejar cabos sueltos. Diga no a las situaciones que representan amenazas para la salud. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.