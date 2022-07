Horóscopo de hoy: día sábado 09 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jack White, 47; Courtney Love, 58; Tom Hanks, 66; Jimmy Smits, 67.

FELIZ CUMPLEAÑOS: amplíe sus intereses. Busque formas diferentes de mejorar sus habilidades, conocimientos y experiencia. Considere qué cualidades puede agregar a su currículum o cuál es la mejor manera de recortar sus gastos para que su estilo de vida se ajuste a sus ingresos. Determine lo que es importante para usted y adapte su estilo de vida para cumplir sus sueños. Aléjese de las personas empeñadas en tentarlo. Sus números son 3, 17, 24, 29, 33, 40, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es proactivo, entretenido y servicial. Es imaginativo y protector.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): reconsidere lo que quiere transmitir. Si acepta algo demasiado rápido terminará en una posición incómoda. Escuche lo que dicen los demás, evalúe la situación y haga sugerencias, que todos los involucrados disfrutarán. Evite hacer renovaciones exageradas en casa. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no se meta con las figuras de autoridad. Respete las reglas y manténgase dentro del presupuesto. No deje que sus emociones lo lleven por un camino que no es sostenible. Controle sus finanzas. Haga cambios para mantener un estilo de vida menos estresante. Ordene su espacio. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): preste atención a cómo se ve, se siente y trata a los demás. Invertir en un cambio de imagen o cambiar su rutina de ejercicios para garantizar un estilo de vida más saludable hará que se replantee su futuro y cómo quiere vivir su vida. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): sea creativo y haga cosas originales. Evalúe su situación y asuma la responsabilidad de su felicidad. Prepare una lista de tareas pendientes y un presupuesto, eso le dará tranquilidad. Enfóquese en su salud y bienestar. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no se haga cargo de demasiadas cosas. Mire desde la distancia en lugar de participar. Estudie y analice lo que está pasando, luego decida cómo manejar los cambios que otras personas hacen. No se sienta intimidado. Si no le gusta algo, tenga la inteligencia de alejarse. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no se involucre en actividades desagradables. Las sugerencias inteligentes serán bien recibidas, lo que lo alentará a seguir adelante con sus planes. Ayudar a los demás lo hará sentir bien y animará a los demás a hacer lo mismo. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): preste atención al crecimiento personal, las ganancias financieras y los cambios de dirección. Concéntrese en lo que más le interesa y únase a grupos que puedan ayudarlo a ampliar sus conocimientos y su potencial de ingresos. Comparta sus intenciones con un ser querido. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): la angustia emocional, las responsabilidades y los cambios sobre los que no tiene control lo mantendrán ocupado. Canalice su energía para encontrar soluciones y contrarrestar cualquier cosa que no le guste con un plan alternativo. No sienta que tiene que gastar de más para salirse con la suya. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): una conversación seria con un ser querido los acercará más. Sea abierto y receptivo, y descubrirá creencias, gustos y aversiones compartidos que ayudarán a preparar el escenario para una valiosa pieza de trabajo en equipo. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): recibirá ayuda para hacer su vida más fácil y su hogar cómodo. Su rápido ingenio creará nuevos comienzos y le ayudará a encontrar formas de usar sus talentos para generar más dinero. Cíñase a los hechos; no exagere lo que tiene para ofrecer. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): esfuércese más en el estado físico y la salud. Propóngase trabajar para convertirse en un ganador que pueda superar a cualquiera que se meta con usted. Las mejoras personales traerán cumplidos y el romance mejorará su vida. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): alguien le dará una impresión falsa. Tenga cuidado con las personas manipuladoras que planean ponerlo en una posición difícil. Sea inteligente, quédese cerca de casa y proteja aquello por lo que ha trabajado duro. Haga lo que sea mejor para usted. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.