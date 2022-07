Horóscopo de hoy: día viernes 15 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Tristan Wilds, 33; Lana Parrilla, 45; Gabriel Iglesias, 46; Forest Whitaker, 61.

FELIZ CUMPLEAÑOS: cuestione, evalúe, recalcule y continúe hasta alcanzar su objetivo. Este año el conocimiento es la clave de su éxito. La investigación, las actividades educativas y hacer las cosas por su cuenta fortalecerán su carácter y ofrecerán una visión de lo que es posible. Invierta en su futuro y construya el marco para la vida que desea seguir. Una idea innovadora mejorará su situación. Sus números son 9, 13, 24, 30, 36, 44, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es asertivo, disciplinado y curioso. Es entusiasta y encantador.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): acepte un desafío físico que lo haga sentir bien consigo mismo, con lo que hace y con su apariencia. Un plan al que pueda comprometerse le dará algo por lo que sentirse apasionado. Evite problemas con personas que puedan influir en su vida. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): mantenga el equilibrio, la integridad y el deseo. Ponga su energía en lo que más le importa. Adopte un enfoque creativo sobre cómo trata a sus amigos, familiares y compañeros. No pelee una batalla perdida. Use el tiempo sabiamente y alivie el estrés. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): es posible avanzar rápidamente si está dispuesto a actuar y darlo todo. Recompénsese con algo que le levante el ánimo y lo haga sentir apasionado con el viaje de su vida. Se alienta el romance. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): evalúe su situación y ajuste lo que no le funciona. Revise sus planes para adaptarlos al clima económico, luego proceda con cautela. Dé un paso atrás si esto lo ayuda a ganar perspectiva y ahorrar dinero. El cambio comienza con usted. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tómelo con calma, relájese y no empiece nada que no pueda terminar. Asumir la responsabilidad de su felicidad lo mantendrá fuera de problemas. No provoque peleas ni deje que otros lo lleven a una batalla. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): haga un viaje, asista a un evento, pruebe algo diferente o establezca contactos con personas de la industria de su elección. Proteja su posición, sus ideas y su salud de cualquiera que lo ponga en riesgo. Un cambio ofrecerá una percepción de las posibilidades. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): haga algo que le haga sonreír. Poner a prueba su fuerza y desafiarse a usted mismo abrirá una ventana de oportunidad que lo ayudará a encontrar su voz y poner fin a lo que ya no funciona para usted. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no permita que nadie lo limite. Manifieste su punto de vista y siga con sus asuntos. Esfuércese por cumplir sus ambiciones y ponga su corazón, alma y energía en lo que más le importa. No se rinda ni se dé por vencido; póngase en movimiento. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): haga lo que le resulte natural y muévase en una dirección que apoye el entusiasmo y sus ambiciones. Enorgullézcase de lo que logra compartiéndolo con las personas que ama. Haga que su hogar sea acogedor. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): deje de lado las preferencias lujosas y concéntrese en un estilo de vida más simple. Sea considerado con los demás y paciente consigo mismo. Revise lo que no funciona para usted, luego participe en eventos que provoquen la reflexión y lo animen a vivir la vida a su manera. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no permita que los cambios a su alrededor causen confusión ni incertidumbre. Aléjese del drama y elimine el estrés. Concéntrese en lo que puede hacer para verse y sentirse lo mejor posible y pasar más tiempo con alguien que ama. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): hacer algo creativo o divertido alegrará su día. Llame a alguien que disfrute de los mismos pasatiempos y duplicará la diversión. Cambiar las cosas para que se adapten a sus necesidades reducirá el estrés y fomentará una actitud positiva. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.