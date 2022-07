Horóscopo de hoy: día miércoles 20 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS EN ESTE DÍA: Julianne Hough, 34; Sandra Oh, 51; Josh Holloway, 53; Carlos Santana, 75.

FELIZ CUMPLEAÑOS: evite las distracciones alineándose con personas estables y trabajadoras. Ponga su energía en algo que cuente y dedique su tiempo a ayudar a los demás y a hacer del mundo que lo rodea un lugar mejor. No deje nada al azar; depende de usted mantener una situación óptima si quiere que todo encaje en su lugar. No espere; el cambio comienza con usted. Sus números son 4, 18, 25, 27, 30, 36, 41.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es enérgico, divertido y generoso. Es innovador y entretenido.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no permita que sus emociones se desborden y le arruinen las cosas. Deje su ego a un lado y haga lo que mejor sabe hacer. Deje que los resultados hablen por usted y evitará la intromisión de alguien que puede complicarle la vida. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): sea observador, pero no crea que todos los demás tienen respuestas o información sobre lo que puede o debe hacer a continuación. Solo usted puede ser quien decida entre sus fortalezas y sus debilidades. Compense sus defectos compartiendo lo que tiene para ofrecer. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no dé el brazo a torcer y no se detenga hasta que esté satisfecho con los resultados. Piense en sus sueños y siga adelante. Está bien ser diferente y confiar y creer en usted mismo. Diga lo que tiene en mente y deje que las fichas caigan donde deban. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): encuentre un método que funcione para usted. Reduzca sus consumos y disminuya sus responsabilidades. La moderación le ayudará a convertir el caos en gratificación. Sepa lo que quiere y tenga el firme propósito de seguir adelante con sus planes. La paz y el amor conquistan todo. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): deje de preocuparse por lo que hacen los demás. Ponga su corazón en lo que sabe y hace mejor. No deje que los elogios se le suban a la cabeza y le hagan ofrecer demasiado por algo que no lo beneficia. Ocúpese primero de sus necesidades. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): aproveche el momento, haga lo suyo y disfrute de la gloria. Usted ya tiene lo que elija conquistar si no duda ni reacciona de manera exagerada. Un plan estratégico ejecutado con precisión cambiará la forma en que los demás lo ven y cómo se ve a usted mismo. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): surgirán desafíos emocionales si permite que las cosas lo afecten. Evalúe las situaciones antes de lanzar un contraataque. Haga preguntas y tome la iniciativa para lograr un cambio positivo. Diga no a las distracciones. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): sabe cómo jugar, pero perder no es fácil. No permita que la ira se filtre y se manifieste en algo que no puede controlar. Póngase a prueba físicamente y agote todos los sentimientos que puedan conducir a problemas. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): dedique más tiempo a cuidar aquello que ha trabajado tan duro para adquirir. Las buenas relaciones requieren dedicación, y construir una base sólida requiere ingenio y dinero en efectivo. Busque una forma original de aprovechar al máximo lo que está disponible. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): observe, calcule y adáptese. Una actitud flexible fomentará un cambio positivo. No tolere a los derrochadores, ni a los parásitos ni a los que se aprovechan de su buen corazón. Manténgase enfocado en hacer lo correcto y lo mejor para todos. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): tome las riendas y avance de forma independiente. Esperar a los demás o asumir el papel de seguidor, no de líder, no lo llevará a donde quiere ir. Encontrará su vocación si es franco acerca de su búsqueda. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): adopte un enfoque diferente para algo que desea dominar. Las habilidades que obtenga aumentarán su valor y lo escoltarán por un camino que lo alentará a ser un apasionado de la vida. Quien menos espera le ofrecerá sabios consejos. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.