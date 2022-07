Horóscopo de hoy: día sábado 23 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Daniel Radcliffe, 33; Marlon Wayans, 50; Charisma Carpenter, 52; Woody Harrelson, 61.

FELIZ CUMPLEAÑOS: ponga su energía a trabajar para usted. Expanda sus objetivos y busque en su alma respuestas que hagan que su viaje sea más significativo. Evalúe lo que funciona para usted y lo que no, y modifique su plan de ataque para obtener el resultado que desea. Mantenga la vista en la pelota y los pies firmemente plantados en el suelo. Sus números son 7, 12, 22, 29, 33, 40, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es extrovertido, divertido y oportunista. Es de mente amplia y solidario.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): ya lo sabe. Dé todo de si y no se defraudará. Marque el ritmo y eleve el estándar. No permita que las emociones ni las distracciones se interpongan entre usted y lo que quiere. Si lo que desea es un cambio, hágalo realidad. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): haga realidad su sueño. Use la inteligencia para que lo lleve a donde quiere ir. Remedie cualquier concepto erróneo aferrándose a la verdad y siendo honesto sobre lo que está dispuesto a hacer y lo que quiere. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): puede hablar para entrar o salir de cualquier situación. Hable desde el corazón, deje que su voz se escuche y no deje nada sin decir. No se limite al tratar de alcanzar su objetivo por hacerse cargo de más de lo que puede manejar. La precisión y la moderación son la clave. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): las tentaciones serán difíciles de ignorar. Evalúe las situaciones antes de avanzar audazmente. Investigue y no tome decisiones si algo es cuestionable. Confíe en sus instintos y no crea todo lo que escucha. Elija el romance y la pasión sobre las discusiones y los celos. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): ponga su energía donde haga algún bien. No deje que nadie le agüe la fiesta. Diríjase en la dirección que proporcione el rendimiento más significativo. Póngase en contacto con personas que compartan sus preocupaciones y deseen colaborar para lograr un cambio positivo. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): acepte el cambio, pero no permita que sus emociones interfieran con sus decisiones. Un enfoque racional de cómo y dónde vive traerá los mejores resultados. Si no es específico con respecto a sus planes prevalecerá el desacuerdo. Elija el amor sobre el conflicto. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): la tentación lo dominará si no puede decir que no. Proteja su salud y bienestar antes de aceptar disfrutar de algo que no puede pagar. Elija cuidar mejor de sí mismo y de sus posesiones, y no preste ni pida prestado dinero en efectivo ni pertenencias. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): déjese guiar por su conciencia y elija con cuidado sus palabras. La exageración será engañosa y habrá preguntas que deban ser respondidas antes de involucrarse en una sociedad. Sea ingenioso y encuentre formas alternativas de obtener los resultados que desea. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): evite asumir cargas financieras innecesarias. Cíñase a un presupuesto que pueda pagar. Invierta en expandir sus habilidades y trabaje para alcanzar una posición de mayores ingresos. Construya sus sueños e implemente los cambios que los hagan realidad. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): pase más tiempo con sus seres queridos. Las conversaciones con su pareja resolverán los problemas que se interponen entre usted y sus planes a largo plazo. Cíñase a la verdad y prometa solo lo que pueda cumplir. El romance va en aumento. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): prepárese para el éxito. Ponga al día sus habilidades para adaptarse a las tendencias cambiantes y desarrollará la ventaja que necesita para permanecer en el juego. Puede ganar dinero si presenta de manera apasionada lo que tiene para ofrecer. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tómese un momento para reelaborar sus ideas. No se engañe pensando que puede hacer cosas que no puede. Conozca sus fortalezas y debilidades y realice ajustes para asegurarse de alcanzar su objetivo. La terquedad y el ego lo traicionarán. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.