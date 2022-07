Horóscopo de hoy: día miércoles 27 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Taylor Schilling, 38; Jonathan Rhys Meyers, 45; Cassandra Clare, 49; Maya Rudolph, 50.

FELIZ CUMPLEAÑOS: evalúe su vida; entender lo que lo estresa le ayudará a resolver asuntos que pueden influir en su salud y en sus relaciones con los demás. Acomode lo que no funciona para usted reemplazando situaciones negativas con aportes positivos. Seleccione cuidadosamente a sus asociados y fomente las relaciones que ofrecen sustento. Cambie lo necesario para lograr la tranquilidad. Sus números son 4, 15, 23, 27, 35, 42, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es temperamental, apasionado y generoso. Es audaz y social.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): sepa lo que debe hacer para superar la adversidad y reparar el daño ocasionado. Respalde sus declaraciones, pero no ignore los aportes externos. La creación de una red de contactos lo ayudará a decidir entre quién es más probable que lo ayude a salir adelante y quién es manipulador. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): establezca límites, pero no restrinja lo que puede lograr. La ira y la inestabilidad se asentarán si no es inteligente a la hora de manejar a los demás. Elija sabiamente sus batallas y asóciese con aquellos que puedan contribuir a su objetivo. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): si no se apega a la verdad y no cumple sus promesas será su peor enemigo. La diligencia y la disciplina le ayudarán a avanzar; las declaraciones audaces basadas en nimiedades trabajarán en su contra. Use su imaginación para crear, no para engañar. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): utilice la creatividad para su beneficio. Tome lo que otros ofrecen y conviértalo en algo espectacular. Su percepción llamará la atención y alentará a otros a admirarlo y ayudarlo a alcanzar su objetivo. Confíe y crea en usted mismo. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): el conflicto lo hará pensar y generar nuevos comienzos. No pierda su tiempo con la ira. Si usa su energía para lograr sus metas encontrará la ruta más rápida para alcanzar la felicidad. Sea racional y esfuércese por aliviar el estrés. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): sea parte de la solución y marque la diferencia. Un cambio que lleve a cabo traerá resultados positivos. Compartir con alguien que ama lo acercará más y le ayudará a hacer ajustes financieros que reduzcan sus gastos generales. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): reaccionará exageradamente si tiene la oportunidad. Piense bien en las cosas y no actúe en base a suposiciones. Mire hacia adentro y concéntrese en la superación personal. La disciplina, junto con el buen estado físico y suficiente descanso, cambiarán las reglas de juego. Haga lo que sea necesario para mantener la buena salud. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): las acciones hablarán más que las palabras. Cumpla sus promesas y establezca estándares altos para que otros los sigan. No permita que predomine la ira. Adoptar un enfoque protagónico para hacer las cosas valdrá más que mil palabras. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): sea inteligente con su dinero. Preste atención a los detalles y establezca objetivos prácticos. Dirija su atención al hogar, la familia y a la formas de mejorar las relaciones y su forma de vida. Responsabilícese de sus acciones y de sus palabras. No renuncie al amor. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): planifique los cambios que desea implementar. Viva dentro de sus posibilidades y no permita que nadie lo convenza de algo que lo haga sentir incómodo. Las mejoras personales aumentarán su popularidad e incentivarán el amor y el romance. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): cuando tenga dudas, deténgase y espere a ver qué sucede. Tome el camino correcto, independientemente de lo que hagan los demás, y no se arrepentirá. Una oportunidad de trabajo o ganancia financiera parece prometedora. No renuncie a sus sueños. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): participe en algo que lo inspire y lo motive a tomar una nueva dirección. Un cambio levantará su moral y lo ayudará a superar situaciones que lo retienen. Deje atrás el pasado y celebre nuevos comienzos con alguien a quien ama. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.