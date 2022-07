Horóscopo de hoy: día sábado 30 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Simon Baker, 53; Terry Crews, 54; Lisa Kudrow, 59; Laurence Fishburne, 61.

FELIZ CUMPLEAÑOS: asimile todo lo que pueda y use la información y la experiencia para ayudarle a ganar impulso. No permita que asuntos triviales se interpongan entre usted y su objetivo. Dé a los demás el derecho y la libertad de hacer lo que les plazca, y sus acciones los alentarán a ofrecer lo mismo a cambio. Fije su mirada en la superación personal, no en tratar de cambiar a los demás. Sus números son 5, 17, 21, 29, 35, 44, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es perspicaz, extrovertido y convincente. Es decidido y se destaca de los demás.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): las conexiones que haga serán eficientes para ofrecerle excelentes consejos . Mantenga la calma y no muestre angustia si alguien hace algo molesto o directamente dirigido contra usted. Tome el mejor camino y llegará a la cima. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): la ira tomará el control si no puede ponerse de acuerdo sobre las responsabilidades del hogar o los gastos compartidos. No permita que el malestar lo deje en una posición difícil. Escuche y encuentre puntos en común. Anteponga la mejora personal a intentar cambiar a los demás. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): actualice los documentos y elimine el desorden. Dar una respuesta directa ayudará a lograr lo que desea. La aclaración y un plan bien pensado alentarán a otros a colaborar y ayudar. No deje lugar al riesgo. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): cumpla sus promesas para evitar quejas. Comuníquese con familiares y amigos, y sea responsable y servicial con los necesitados. Establezca usted el estándar en lugar de seguir los pasos de otra persona. Sea realista sobre lo que puede ofrecer. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no deje que nadie lo tiente con grandes ideas y finales de cuentos de hadas. Sea sensato y reconocerá lo que es posible. Escuche su voz interior, ocúpese rápidamente de las responsabilidades y diríjase hacia las personas y pasatiempos que lo hacen feliz. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): un cambio en su forma de pensar lo alentará a ejercer su derecho a aprender, crecer y encaminarse en una dirección sostenible. Apunte alto. Puede convertir en un ingreso algo que le gusta hacer. El romance parece tentador. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): súmese al desafío. Su opinión será bien recibida y se le alentará a conectarse con alguien interesante y esclarecedor. La socialización y la generación de contactos le ayudarán a hacer conexiones valiosas. Preste atención a cómo se presenta. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): observe lo que otros aportan e iguale a su competencia en cada paso del camino. Cuando se enfrente a una elección que pueda influir en su posición o estatus no permita que nadie lo supere o sea más astuto . Cuide mejor su salud y reputación. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): alguien en quien cree que puede confiar lo decepcionará. No comparta información que pueda ser usada en su contra. Concéntrese en el dinero, los contratos y la salud. No permita que lo pongan en una posición incómoda o que no lo valoren. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tome una posición de liderazgo antes de que alguien lo sustituya. Un cambio que haga en casa le dará el impulso para ajustar la forma en que maneja sus inversiones o su efectivo. Sea directo cuando exprese sus intenciones. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): diga poco y haga mucho. No acepte cambios que no desea. Busque una manera de mostrar otra forma de obtener los mejores resultados a los que se le oponen. Evalúe su situación y convierta una oportunidad en realidad. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): socialice, reúnase con viejos amigos y busque nuevas formas de utilizar sus habilidades. Darle un giro diferente a sus cualidades le abrirá puertas y le dará esperanza para el futuro. No pierda una oportunidad por miedo al fracaso. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.