Horóscopo de hoy: día lunes 08 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Casey Cott, 30; Countess Vaughn, 44; Joely Collins, 50; Dustin Hoffman, 85.

FELIZ CUMPLEAÑOS: prosperará una vez que establezca un plan. No deje que otros intervengan ni que lo presionen para que tome un camino que no se adapte a sus necesidades. Busque tranquilidad y descubrirá qué es lo más importante. Ser paciente y seguir su corazón le mostrará a los demás que no puede ser comprado ni manipulado. Un estilo de vida saludable le ayudará a obtener éxito. Sus números son 6, 18, 22, 26, 32, 34, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es entusiasta, curioso y persistente. Es visionario y generoso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): guarde su dinero en un lugar seguro. Su generosidad dará lugar a problemas financieros. No haga promesas que no pueda cumplir, y no engañe a otros para conseguir lo que usted pretende. Enfóquese en las responsabilidades, ganándose el respeto y consiguiendo lo que quiere. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): invierta en aquello que es importante para usted. Mantenga los gastos al mínimo y preste atención a los detalles. Una relación con alguien que cuenta con su apoyo se interrumpirá por un cambio que usted haga. Cuando lo que necesita y desea es un cambio, la honestidad es el mejor enfoque. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): escuche los comentarios ofrecidos antes de tomar una decisión que pueda afectar las relaciones cercanas. No tiene que romper las reglas ni cambiar sus creencias porque alguien tome un camino diferente. Concéntrese en lo que es importante y dé a los demás el mismo privilegio. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no arriesgue su salud y bienestar por una ganancia económica. Tómese el tiempo para considerar qué es lo mejor para usted antes de permitir que nadie se aproveche de su buen corazón y de su naturaleza amistosa. Su memoria le ayudará a tomar la decisión correcta. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): apóyese en lo que quiera lograr y délo todo. Reúna información y decida qué es lo mejor para usted. No deje que los cambios que otros hagan lo detengan. Un enfoque vibrante para cualquier cosa que usted haga atraerá a personas de ideas afines. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): habrá una pugna entre dinero y emociones, provocando compras impulsivas o la necesidad de pagar para causar una buena impresión. Use la inteligencia y ordene sus sentimientos antes de hacer promesas de las que se arrepentirá. Concéntrese en la superación personal, no en tratar de cambiar a los demás. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no confíe en que sus compañeros lo cubran. Ocúpese de las responsabilidades antes de pasar a pasatiempos agradables. Es posible que desee pasar tiempo con alguien de quien está enamorado, pero no permita que sus deberes se vean afectados por preocupaciones personales. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): el cambio es inevitable. No lo dude; involúcrese y tome el control. Tiene más posibilidades de salir victorioso si es parte de la solución, no del problema. Establecerá un precedente al dejar que sus actos hablen por usted. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): evalúe lo que sucede antes de hacer un movimiento. Demasiado de cualquier cosa será su perdición. Mantenga ocultas sus emociones hasta que sepa lo que otros piensan o planean hacer a continuación. Haga del crecimiento personal y de la salud sus prioridades. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): dedique más tiempo a cultivar lo que es importante para usted. Arreglar su entorno para complacer tanto a sus seres queridos como a usted mismo marcará la diferencia en cómo se siente y cómo le responden los demás. El romance va en aumento. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): el nombre del juego es “mantener el equilibrio”. No permita que lo que hagan otros le arruine el día. Concéntrese en aquello que es importante para usted y asuma la responsabilidad de sus acciones. Ofrezca palabras amables, desee buena suerte a los demás, y dedíquese a sus asuntos. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): una reacción exagerada dañará su reputación. Considere sus opciones y haga cambios que le beneficien financieramente o eleven su perfil. Hágale saber cómo se siente con palabras y acciones a alguien que le importa. Se alientan el compromiso y el romance. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.