Horóscopo de hoy: día martes 09 de agosto para todos los signos

FELIZ CUMPLEAÑOS: considere su estrategia y sea receptivo a sugerencias. La forma en que conduzca su vida y trate a los demás influirá en el resultado. La ira no ganará favores, pero poner su energía en algo en lo que cree o quiere hacer lo hará sentir bien. Si es fiel a sus creencias y usa juiciosamente sus habilidades, llegará a su destino. Sus números son 4, 8, 13, 27, 33, 43, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es apasionado, flexible y creativo. Es extrovertido y oportunista.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): ponga sus emociones en un segundo plano y haga lo correcto. No deje que las emociones se apoderen de usted y lo lleven por mal camino. No permita que los cambios que otros hagan arruinen sus planes. Siga adelante con aquello que tenga sentido para usted. Insista y conquiste. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no sea su peor enemigo. Al ignorar la negatividad, encontrará una forma diferente de usar sus habilidades para conquistar sus miedos. En lugar de ayudar a otra persona a lograr una posición que desea para usted, sea usted el que ascienda. Haga lo que sea mejor para usted. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tiene el impulso y la fortaleza para alcanzar su meta. Tome posesión de la forma en que presenta lo que quiere que otros experimenten. Su enfoque práctico le dará un impulso adicional para seguir adelante. No subestime su fuerza de voluntad para ganar. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): los detalles adicionales valdrán la pena. Preste atención a lo que otros dicen y hacen y descubrirá lo que falta para marcar la diferencia entre hacer las cosas a tiempo o no alcanzar su meta. Baile a su propio ritmo. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): amplíe su perspectiva y haga preguntas; las posibilidades que encuentre serán infinitas. Confíe y crea en su capacidad de hacer las cosas y aprender en el camino. Muestre compasión y recibirá lo mismo a cambio. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): diga algo y ponga fin a una situación problemática. No se involucre en empresas conjuntas ni divida un gasto que no sea tan aplicable a usted como a otra persona. Hágase cargo, haga un cambio positivo y relájese. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): proceda con precaución. La forma en que trate a sus compañeros o a las personas con las que vive determinará quién lo incluya en sus planes. Critique menos. Gánese los favores de aquellos que importan haciendo cosas de buena gana. Diga no a la tentación. **

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): enfatice cuánto significan para usted sus relaciones. Cuando se trata de hacer cosas que requieren ayuda, llevarse bien es la mitad de la batalla. No prometa nada ni asuma responsabilidades que afecten el tiempo que ya ha asignado para otra cosa. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): pase más tiempo en casa o con amigos o familiares que ofrezcan buenos consejos y ayuda práctica. No confíe en nadie que sea todo palabras y poca acción o que trata de manipularlo para cambiar su forma de pensar, vivir o actuar. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): si es necesario haga un cambio transitorio. No deje que nadie le diga cómo y en qué debe esforzarse. Exprese su opinión, cumpla con sus estándares y siga su corazón. El romance mejorará su vida personal. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): manténgase firme, pero no pierda de vista lo que es importante para los demás. Eliminará la fricción si está dispuesto a dar a los demás la libertad que desea para usted. Ocúpese de sus asuntos personales. No cambie lo que no necesita un cambio. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): obtendrá ayuda, pero no será barata. Espere dar algo a cambio, se ganará el respeto y encontrará una solución viable a preocupaciones adicionales. El establecimiento de contactos dará lugar a nuevas posibilidades. Una contribución verbal confirmará su lugar. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.