Horóscopo de hoy: día miércoles 17 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Austin Butler, 31; Tammy Townsend, 52; Donnie Wahlberg, 53; Robert De Niro, 79.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tranquilícese y controle las situaciones cuidadosamente antes de involucrarse. No permita que sus emociones tomen el control y lo lleven en la dirección equivocada. Concéntrese en mejoras personales y actividades educativas que le permitan expandir sus intereses y su flujo de efectivo. Esté dispuesto a comprometerse, pero no le dé a nadie el poder de tomar decisiones por usted. Controle y lidere. Sus números son 3, 15, 21, 26, 32, 44, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es agradable, amable y complaciente. Es abierto e ingenioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): mezcle los negocios con el placer y ganará terreno. Su aporte y forma encantadora de tratar con los demás le ayudarán a ganar puntos. Tómese un tiempo para renovarse o pasarlo con alguien que ame. Ponerse al día lo acercará. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): si deja que sus emociones tomen el control tendrá una impresión equivocada. Manténgase al tanto de lo que otros están haciendo y haga preguntas para asegurarse de que sabe lo que está sucediendo. Se recomienda estar preparado para protegerse contra las influencias externas. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): siéntese, mire y observe. Elija sus palabras sabiamente y no le dé a nadie la oportunidad de malinterpretar lo que dice. Haga que su salud y bienestar sean preocupaciones primordiales. Mantenerse actualizado le permitirá seguir avanzando y lo ayudará a manejar a la competencia. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): llame a las personas con las que puede contar para obtener ayuda. Una conversación lo convencerá de diversificarse en una dirección en la que sepa que sus habilidades pueden hacer algo bueno. Enorgullézcase de lo que hace y los demás se darán cuenta. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): mantenga el ritmo y controle lo que sucede a su alrededor. Aprenda de la experiencia que tiene al tratar con superiores o al enfrentarse a la competencia. Defienda sus creencias, pero no empiece una pelea con alguien que necesita de su lado. Se alienta el romance. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): considere lo que le pone una sonrisa en el rostro y redoble sus esfuerzos hasta que sienta la euforia que desea lograr. No permita que las emociones ni la ira interfieran con la toma de la decisión correcta con respecto a su salud, patrimonio y relaciones. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): busque una oportunidad y gane su camino hacia una posición que le permita presentar y promover lo que tiene para ofrecer. Una actitud amistosa y positiva alentará la respuesta que desea y la ayuda que necesita para continuar. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): aléjese de las personas que intentan alterar sus planes. No permita que nadie limite su potencial. Vierta su energía en el cambio y en concluir los asuntos. Use su imaginación y encuentre una solución a cualquier problema que enfrente. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no participe en una batalla que no pueda ganar. Concéntrese menos en las exigencias que se le imponen y esfuércese por satisfacer sus sueños. Cuestione la información que parece beneficiar a alguien más que a usted. No tenga miedo de hacer lo suyo. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): cuestione lo que está sucediendo y averigüe lo que quiere antes de implementar el cambio. Ocúpese de los asuntos de dinero antes de involucrarse en una empresa conjunta. No deje que una amistad ponga en peligro su relación con alguien a quien ama. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): sea razonable y haga concesiones. Llevarse bien con los demás fortalecerá su posición entre amigos, compañeros y familiares. No tenga miedo de hablar sobre lo que es importante para usted. Trate abiertamente un cambio de opinión. La verdad importa. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): mantenga su vida personal y profesional separadas. Cambiar la forma en que maneja el dinero y las responsabilidades laborales le ayudará a anular los comentarios negativos que pueden dañar su reputación. Procese sus pensamientos y tenga un plan alternativo en marcha. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.