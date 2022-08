Horóscopo de hoy: día martes 23 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jeremy Lin, 34; Scott Caan, 46; Aaron Douglas, 51; Shelley Long, 73.

FELIZ CUMPLEAÑOS: no dé nada por sentado y controle su ira. Invierta su energía en recopilar datos, buscar respuestas y completar cualquier misión que decida emprender. Disfrute de los eventos y personas que pongan una sonrisa en su rostro y le ayuden a mantener el equilibrio, la integridad y la esperanza. Elija la vida que quiere y hágala realidad. Sus números son 7, 12, 22, 24, 33, 39, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es persistente, intenso y ansioso. Es dedicado y original.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): preste más atención a cómo se presenta. No permita que los problemas en el hogar o el trabajo se infiltren en su rendimiento general. Aborde los pros y los contras de su vida y modifique lo que no le funciona. Algo que le levantaba el ánimo ya no lo hace. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no deje que lo que hacen los demás lo confunda. No sea un seguidor y tome el camino que más le convenga. Ponga su energía en hacer sus cosas en lugar de esforzarse por lo que otros persiguen. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): confíe en su intelecto para generar nuevos contactos y abrirse camino en los encuentros. Ocúpese de los asuntos personales que puedan influir en su reputación o posición financiera. Reúna información y elabore estrategias. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): revise la información antes de reaccionar de forma exagerada. Las emociones se saldrán de control si actúa prematuramente. Concéntrese más en la superación personal y menos en tratar de cambiar a los demás. Ponga su energía en disponer de efectivo y vivir dentro de sus posibilidades. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): la persistencia le abrirá puertas. Haga su tarea e impulse un plan que sea infalible. No pierda de vista lo que es factible, independientemente de lo que propongan los demás. Apegarse a lo que tiene más sentido le traerá los mayores rendimientos. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): la comprensión y la compasión le ayudarán a visualizar los resultados que desea lograr. Use el poder del habla, no la fuerza, para ayudarse a hacer cumplir lo que quiere. No dude en asumir una posición de liderazgo. Sea el que marca la diferencia. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): revise minuciosamente cada detalle antes de verbalizar sus pensamientos o firmar un trato. No permita que sus emociones interfieran con sus decisiones ni que influyan en la forma en que trata con sus compañeros, con sus superiores ni con el protocolo relacionado con el trabajo. Proteja su reputación, salud y bienestar financiero. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): reflexione sobre lo que es importante para usted y haga arreglos que se ajusten a su agenda. No se ponga en una posición de peligro. No es aconsejable correr un riesgo para la salud ni participar en competencias que puedan provocar lesiones. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): haga preguntas, defina los temas confusos y analice todos los ángulos antes de tomar una decisión. Dedique más tiempo a investigar y establecer pautas que le ayuden a evitar cometer errores. Guarde su dinero y documentos personales en un lugar seguro. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): encontrará información que le ayudará a tomar una decisión informada sobre inversiones, contratos o temas de salud. Inicie una conversación con un experto y aclare cualquier concepto erróneo sobre lo que quiere, y se sentirá tranquilo con lo que está por venir. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): actúe con rapidez, pero no pierda de vista la verdad, cómo se siente y cómo puede protegerse de quienes intenten encauzarlo hacia algo que no es lo mejor para usted. Cuide mejor su salud y bienestar emocional. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): use su imaginación e ideará un plan que atraerá el apoyo de alguien que le ofrezca algo extraordinario. Evite un desacuerdo con un compañero, amigo o familiar. Tome el control y evite decepciones. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.