Horóscopo de hoy: día sábado 27 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ariana Greenblatt, 15; Aaron Paul, 43; Sarah Chalke, 46; Chandra Wilson, 53.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tómese un momento para reevaluar el pasado, el presente y el futuro. Aprenda de sus errores, considere lo que es posible y cambie lo que no funciona para usted. Presupueste sus planes y elimine todo lo que no esté justificado. La acción habla más que las palabras, y un enfoque específico para obtener los resultados deseados satisfará sus necesidades. Mantenga en secreto los asuntos personales. Sus números son 5, 14, 22, 26, 32, 34, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es ingenioso, intuitivo y original. Es intenso y reactivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): encontrará un camino que lo llevará a la felicidad una vez que haga oír su voz y sea fiel a sí mismo. La superación personal lo iluminará y lo alentará a darle un giro positivo a su vida, amor y logros. Se alienta el romance. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): controle los cambios con atención. No se sienta obligado a seguir si no está de acuerdo con alguien. Ponga su energía en algo que le ayude a salir adelante. Las actividades educativas lo alentarán a dirigirse en una dirección que tenga más significado. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no comparta información confidencial. Evitará preguntas no deseadas si mantiene en secreto su vida personal. Concéntrese en hacer aquello que le ponga una sonrisa en la cara sin agotar su cuenta bancaria. No le confíe a nadie su dinero. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): profundice en algo que le interese. Dé rienda suelta a su creatividad para explorar posibilidades. Aprenda a través de la observación, prueba y error, y de los expertos. Sea inteligente, rápido para reaccionar y dedicado a lo que quiere lograr. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no se cargue con demasiado, ni física ni financieramente. Ponga su esfuerzo donde le brinde el mayor rendimiento. No pierda el tiempo tratando de convencer a otros para que participen en su plan. Ocúpese de sus asuntos, baile con la música y disfrute del paseo. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): antes de compartir termine lo que comenzó, para evitar interferencias. Alguien con quien cree que puede contar para que lo aconseje bien lo engañará o le causará incertidumbre. No se ponga en una posición vulnerable. Ocúpese de sus asuntos y controle lo que entrega. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): aborde con cuidado las situaciones y conozca los detalles antes de moverse. Preste atención a cómo responden los demás y descubrirá lo que está por venir. Prepárese para el cambio, pero adopte solo lo necesario. El tiempo está de su lado. Las oportunidades románticas son evidentes. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): actuar con prisa lo llevará a cometer errores. Es posible que desee un cambio, pero los problemas harán que su meta sea difícil de lograr a no ser que todos los componentes estén en su lugar. No se ponga en una posición comprometedora ni arriesgue su salud. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): despeje un espacio para acomodar lo que quiere hacer. Se justifica un lugar en el hogar que albergue su equipo, suministros o algo que pueda facilitarle la vida. Haga que sus prioridades sean el crecimiento personal, la felicidad y la buena salud. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): piense más en lo que tiene, lo que quiere y cómo alcanzar su meta. No espere a que otro dé el primer paso. Ponga su mirada en el objetivo de su elección y no permita que nadie lo desvíe del rumbo. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no inicie una pelea. Sea un buen oyente y ofrezca comentarios positivos. La forma en que se comporte frente a los demás reflejará lo fácil que le resultará salirse con la suya. Gaste menos y ganará en tranquilidad. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): comuníquese con personas que comparten intereses comunes con usted; juntos, lograrán un cambio positivo. Ponga su energía donde tenga el efecto más significativo y aléjese de situaciones que sugieran tentación y problemas potenciales. Diga no a los excesos. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.