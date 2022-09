Horóscopo de hoy: día domingo 04 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Whitney Cummings, 40; Beyonce Knowles, 41; Max Greenfield, 43; Moses “Mo” Brings Plenty, 53.

FELIZ CUMPLEAÑOS: preste atención a cómo su entorno afecta su bienestar físico, emocional y mental. Depende de usted mejorar su vida. Esfuércese en hacer lo correcto y confíe en que su inteligencia le ayude a reconocer lo que es posible. Identifique la mejor manera de utilizar sus habilidades para llegar a la cima. Se alientan la estrategia, la disciplina y la buena voluntad. Sus números son 7, 10, 24, 29, 30, 36, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es juguetón, generoso y servicial. Es directo e insistente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no confíe información confidencial a otros. Evite tanto a las personas exageradas como a los planes que puedan representar un peligro emocional, financiero o legal. Elija pasar tiempo haciendo mejoras personales en lugar de criticar a los demás. Una respuesta o actitud positiva es lo mejor para usted. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): un cambio le dará una perspectiva diferente de la vida y de lo que es mejor para usted. Participe y marque la diferencia, así animará a otros a unirse y hacer del mundo un lugar mejor. El pensamiento innovador conduce a mejores decisiones. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): si es abierto y honesto acerca de sus planes a largo plazo atraerá interés. Un cambio en su estilo de vida que fomente el aprendizaje, el perfeccionamiento de las habilidades y el cumplimiento de una rutina saludable y vibrante lo hará atractivo para alguien que está interesado en la superación personal. Se alienta el romance. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): una valoración precisa aliviará un escenario emotivo. Sea claro sobre lo que espera de los demás y lo que está dispuesto a ofrecer. Una actualización provocará dudas respecto de su trabajo y su relación con sus compañeros. Evite discusiones prolongadas. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): ponga las cosas en orden, deje atrás el pasado, deje de preocuparse por el futuro y comience a vivir el momento. Ocúpese de los asuntos pendientes y disfrute de lo que la vida tiene para ofrecer. Las mejoras personales y el romance mejorarán su día. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): piense más en ganar dinero y en cómo usarlo. El tiempo no se pierde cuando cumple sus promesas. La fuerza y el deseo de lograr sus objetivos aumentarán su confianza y lo pondrán en una posición para tener éxito. Disfrute el momento. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): mantenga el diálogo; usted será el destinatario de información valiosa. Lo que aprenda le abrirá una ventana de oportunidad si sigue las instrucciones cuidadosamente. En caso de dudas, sea directo y obtendrá la ayuda que necesita. Se alienta el amor. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): siga un camino que le ayude a revelar la verdad. No pierda de vista sus objetivos ni la mejor forma de llegar a su destino. Si provoca un cambio se desarrollará una idea innovadora. No se quede quieto cuando debería estar en movimiento. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tiene lo que se necesita para hacer que las cosas sucedan. Salte a la acción y comience proyectos que hagan que su espacio sea más atractivo. Tiene mucho que ganar si es directo con respecto a sus intenciones y continúa adelante con sus planes. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): una actitud reservada le hará ganar tiempo. Escuche, evalúe y planee su ataque. No deje lugar al error y vigile de cerca a sus enemigos. Verifique la información y asegúrese de haberse ocupado de los problemas que pueden atrasarlo si no se resuelven. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): ponga su esfuerzo donde cuente y donde le brinde más alegría. Acondicionar su lugar y recibir a las personas que encuentra mentalmente estimulantes cambiará la forma en que hace las cosas en el futuro. Un compromiso le ayudará a estabilizar su vida. Se alienta el romance. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tenga cuidado al manejar situaciones y personas. La honestidad debe prevalecer si quiere evitar problemas. Adornar una historia o enfrentarse a rumores que no son ciertos tendrá un costo. Tenga cuidado al viajar y no comience algo que no pueda terminar. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.