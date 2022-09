Horóscopo de hoy: día lunes 05 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kat Graham, 33; Rose McGowan, 49; Michael Keaton, 71; Raquel Welch, 82.

FELIZ CUMPLEAÑOS: adáptese y libérese del equipaje emocional no deseado. Ordene su casa y simplifique su vida. Ponga su energía donde pueda hacer algo bueno. Piense con la cabeza, no con el corazón, y sabrá cómo vivir cada día con una actitud positiva y la capacidad de dejar cosas atrás. El progreso es suyo. Sus números son 7, 18, 20, 26, 34, 42, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es carismático, sensible y persistente. Sabe aprovechar las oportunidades y es generoso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tómese un momento para reflexionar sobre sus decisiones y considere un enfoque práctico para obtener lo que desea. Reaccionar de forma exagerada no resolverá problemas ni le ayudará a aceptar algo que no le gusta. Sea realista, use la inteligencia y mantenga la paz. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no disminuya la velocidad; usted está un paso por delante, y ahora es el momento de seguir andando. Dedique su corazón y su alma a generar cambios y hacer una diferencia en su comunidad. No deje que la incertidumbre se asiente cuando son obligatorios el compromiso y la dedicación. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): piense en grande, actúe por su cuenta y no deje nada al azar. Reconozca lo que otros están haciendo y ofrezca elogios cuando sea necesario, pero no minimice lo que tiene para ofrecer. Confíe y crea en su inteligencia y capacidad de brindar alternativas. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): mire hacia su interior, concéntrese en el crecimiento personal, actualice su imagen y nutra lo que es importante para usted. Comuníquese con alguien a quien ama y respeta, y obtendrá información sobre cómo lo perciben los demás. Reconozca y utilice sus recursos a su favor. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tómese un momento para evaluar lo que sucede en su vida y luego considere sus opciones. Tiene más oportunidades de las que cree, y con la información correcta, puede convertir lo que mejor sabe hacer en algo lucrativo. Diga lo que piensa y siga adelante. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): deje de ser tan duro consigo mismo. No puede hacer más. Renueve su horario y delegue trabajos que no tiene tiempo de hacer usted mismo. Enfóquese en su salud y bienestar. Elija usar su inteligencia antes que una confrontación física. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): evite los conflictos emocionales. Evalúe las situaciones y busque formas alternativas de obtener lo que desea. Ofrecer incentivos ayudará a evitar resentimientos y, si colabora y hace lo que le corresponde, alentará a otros a ayudarlo a alcanzar su objetivo. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no permita que las emociones interfieran con lo que quiere lograr. Sea directo acerca de lo que es importante y debe hacerse, y no pierda el ritmo hasta conseguir lo que se propuso lograr. Evite las compras impulsivas y no trate de comprar amor. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): reconozca lo que todos están haciendo y encuentre la manera de complementar el arduo trabajo y la eficacia que otros lograron conseguir. Sus aportes darán lugar a sugerencias que le ayudarán a mejorar su vida personal y profesional. La acción en el plano físico obtendrá resultados. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): elija sus palabras sabiamente y evite peleas con un amigo, pariente o compañero. No exagere; verifique la información que otros ofrecen antes de compartirla. Un cambio en el hogar le levantará el ánimo, aumentará el valor de la propiedad y hará felices a sus seres queridos. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): resérvese sus planes para usted mismo hasta pulir todas las imperfecciones. Un plan infalible le dará la confianza para establecer estándares altos y el impulso que necesita para alcanzar su meta sin depender de otros. Una ganancia financiera parece prometedora. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): llame a aquellos con quienes puede contar para obtener ayuda. Lo que alguien le ofrezca lo empujará a compartir más de lo que debería. Sea un buen oyente, pero no revele sus secretos ni ofrezca algo que le dé a otra persona una ventaja competitiva. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.