Horóscopo de hoy: día viernes 09 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Michelle Williams, 42; Eric Stonestreet, 51; Adam Sandler, 56; Hugh Grant, 62.

FELIZ CUMPLEAÑOS: es hora de hacer un cambio basado en las nuevas tendencias . Actualice sus calificaciones teniendo en cuenta las cosas que más disfruta hacer. No permita que otros interrumpan sus planes o le cuesten emocional o financieramente. Se fomenta el amor, el romance y el crecimiento personal y ayudarán a aumentar su confianza, brindándole los medios para salir adelante. Confíe en sus instintos. Sus números son 5, 16, 20, 24, 31, 39, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es útil, luchador y minucioso. Es curioso e ingenioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no permita que los grandes planes de alguien se interpongan en su camino. Sopese los pros y los contras, y no tenga miedo de hacer lo suyo, si eso lo acerca a su objetivo. Piense en grande, pero mantenga sus planes simples y alcanzables. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): puede ser que inicialmente no desee un cambio, pero habrá beneficios que aliviarán sus dudas. Siga a su corazón, confíe en su intuición y haga lo mejor que pueda. Un enfoque apasionado de algo que haga valdrá la pena. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): ponga más energía en aquellas cosas que le gusta hacer y en las personas que más le importan. Evite los enfrentamientos con personas que no comparten sus creencias y aléjese de protestas y situaciones que puedan causar contratiempos físicos o emocionales. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): tenga cuidado con la información que comparte. Aprenda a través de la observación; y obtendrá ventajas cuando negocie o realice intercambios. Confíe en usted mismo y siga con sus asuntos. El tiempo está de su lado y sus instintos son impecables. Se favorece el romance. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): gastar para complacer a los demás no comprará amor ni ninguna otra cosa que espere obtener. Ofrezca verdad y lealtad, y obtendrá una respuesta diferente. Comparta información sobre lo que está tratando de lograr y se sorprenderá al ver quién contribuye. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tome un camino que lo mantenga alejado de los problemas y diríjase en una dirección prometedora. Canalice su energía hacia la precisión, el detalle y terminar lo que empieza. Eluda a cualquiera que busque pelea o intente desmantelar sus planes. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): aproveche la oportunidad de aprender. Expandir su mente lo llevará a descubrir nuevas amistades e intereses. Haga preguntas y alguien le revelará información que eliminará la incertidumbre y le brindará tranquilidad. Contemple las posibilidades y conozca los riesgos. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): concéntrese en cómo se ve, siente y maneja las situaciones. Niéguese a dejar que alguien lo supere. Preste atención a cómo presenta lo que quiere ofrecer. Muestre compasión y comprensión, y obtendrá la ayuda que necesita. Se favorece el romance. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no se ande con vueltas ni se involucre con personas que usan tácticas emocionales para aprovecharse de los demás. Atenerse a lo que conoce y a sus conocidos hará que sea más fácil hacerse una composición de lugar y descubrir qué hacer a continuación. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): al invertir en sus talentos, atraerá la atención y el interés sobre lo que desea realizar. Niéguese a permitir que alguien lo convenza de responsabilizarse demasiado rápido de demasiadas cosas. Los pequeños pasos conducirán a beneficios a largo plazo. La ganancia personal es evidente. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): mantenga las cosas en marcha. No deje que nadie se interponga en su camino ni lo desvíe del mismo. Cambie lo que no funciona y deje todo lo demás en su lugar. No permita que sus emociones se interpongan entre usted y lo que quiere. Sea honesto con respecto a sus sentimientos. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): deje que sus acciones hablen por usted. Una muestra de afecto ayudará a derribar las barreras que se interponen entre usted y algo que desea. No adorne una historia para llamar la atención. Cíñase a los hechos y se ganará el respeto. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.