Horóscopo de hoy: día lunes 12 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ryan Potter, 27; Emmy Rossum, 36; Jennifer Hudson, 41; Benjamin McKenzie, 44.

FELIZ CUMPLEAÑOS: preste atención a los detalles, reduzca la velocidad y dese la oportunidad de respirar, soñar y planificar su próximo movimiento. Calcule su posición y mapee el viaje que lo llevará a donde quiere ir. Planifique lo que quiere hacer y lo que se ve haciendo a medida que avance. No tema al cambio; domine el arte de seguir sus planes. Sus números son 8, 19, 23, 26, 34, 38, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es detallista, ansioso y sensible. Es franco y diligente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): concéntrese en cómo gana y maneja su efectivo. Un debate abierto con un experto le ayudará a determinar el mejor camino a seguir. Una mente abierta y un enfoque enérgico para hacer las cosas le darán una ventaja. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): cambie las cosas para que coincidan con su programa. Comuníquese con personas en las que confíe para hacer las cosas y cree un plan que le permita usar sus habilidades lo mejor que pueda. No comparta secretos ni envíe a otros un mensaje equivocado. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): elabore un plan sólido antes de comenzar algo nuevo. Una actitud optimista le ayudará a convencer a los demás de que es un experto en su campo. La velocidad y la precisión marcarán la diferencia entre el éxito y el fracaso. Una actitud confiada valdrá la pena. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): contemple todos los ángulos antes de hacer un movimiento. Considere el costo y el tiempo involucrados antes de comenzar algo que quizás no pueda terminar. Observe cómo reaccionan los demás a las sugerencias y modifique la forma en que procede para contrarrestar cualquier información negativa que reciba. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tome la iniciativa y continúe hasta que esté satisfecho con los resultados. La pasión por lo que hace y su aporte no pasarán desapercibidos. Deje de cuestionarse; siga a su corazón. En caso de dudas, haga preguntas. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): su visión lo llevará en un viaje que seguramente lo complacerá. Sea receptivo a lo desconocido. Prepárese para usar lo que descubra para ayudarlo a salir adelante y justificar un paso en una dirección nueva y emocionante. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): las conversaciones llevarán a la acción. Descifre la mejor manera de proceder; la información que reciba lo motivará a recorrer la distancia necesaria para llegar al final. Una sociedad traerá más beneficios que costos. Trabaje con alguien que comparta su destino. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no espere a que sea demasiado tarde. Comprométase con cualquier cosa que lo acerque un paso más a su objetivo. El cambio comienza con usted, y tomar el camino que le resulte cómodo hará que disfrute de su viaje. Un cambio de opinión conducirá al compromiso. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no confíe en lo que otros le quieran hacer creer. Tome precauciones cuando se trata de su trabajo, reputación y salud. Haga planes con alguien que ofrezca una buena conversación y consejos, y se sentirá aliviado con respecto a lo que está tratando de lograr. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no gaste lo que no tiene. Está bien soñar, pero ceñirse a un presupuesto que pueda pagar le ayudará a mantener un estilo de vida saludable y libre de estrés. No permita que lo metan en problemas las emociones encontradas ni que alguien le indique que debe comprar algo. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): concéntrese en algo que le importe. Usar sus habilidades de manera original, hacer algo que otros no harían o cambiar la forma en que usa su espacio, tiempo y dinero para salir adelante valdrá la pena. No permita que los cambios que otros imponen interrumpan sus planes. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): acepte la ayuda que le ofrecen y cree nuevas oportunidades. Adoptar un enfoque diferente a una vieja idea le devolverá la vida y lo motivará a seguir adelante con sus planes. Utilice sus conocimientos y experiencia para esquivar contratiempos. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.