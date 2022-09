Horóscopo de hoy: día viernes 16 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Nick Jonas, 30; Danny Ramirez, 30; Alexis Bledel, 41; Amy Poehler, 51.

FELIZ CUMPLEAÑOS: cálmese, relájese y no permita que otros lo afecten emocionalmente. Manténgase firme y concéntrese en lo que es importante para usted en lugar de preocuparse por lo que otros hacen o piensan. Use su imaginación para descubrir cómo mejorar su vida. Rodéese de personas que le ofrezcan un refuerzo positivo. Recibirá ayuda que hará su vida mejor. Sus números son 6, 14, 23, 30, 33, 37, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es imaginativo, original y perspicaz. Es generoso y franco.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): ponga su energía donde cuenta y mejore sus posibilidades de avanzar. Su mente se acelerará y el entusiasmo echará raíces si usa su sabiduría y experiencia para lograr que otros se comprometan con sus planes. Piense en grande y haga que las cosas sucedan. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): puede prosperar con el cambio, pero no haga nada que no sea necesario. Ahorre tiempo, energía y dinero en efectivo. Socializar dará lugar a preguntas e ideas sobre cómo proceder. Sea un buen oyente, pero no se comprometa. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): avance con determinación. Exponga su punto y no dude en establecerse por su cuenta si eso le acercará más a lograr sus objetivos. No se haga cargo de lo imposible ni ponga en riesgo su salud. Haga de la seguridad una prioridad. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): preste atención a la nueva información o cambios técnicos que influyen en cómo hace su trabajo. Su capacidad de adaptación determinará el resultado. Prepárese para realizar cambios que mejoren lo que tiene para ofrecer. Manténgase ocupado y evite la controversia. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): llame a las personas de su confianza para que le ayuden y luego debatan sobre sus planes. Escuche las sugerencias y modifique solo lo necesario para obtener los mejores resultados. Una sociedad estabilizará su situación y fomentará un mejor flujo de efectivo. Su éxito depende de sus habilidades de comunicación. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no deje que la ira se infiltre en las conversaciones ni que afecte la forma en que hace su trabajo. Concéntrese en hacer cambios positivos que lo animen a hacer el mejor trabajo posible. La forma en que provoque cambios determinará quién estará a favor de sus planes. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): explore las posibilidades y disfrute lo que le ofrece la vida. Involúcrese en eventos y actividades que despierten su imaginación y generen disciplina. No deje que la duda se apodere de usted si su meta es terminar lo que empieza . *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): cuestione la información que reciba. No desate sus emociones sobre los demás ni discuta sobre diferencias de opinión. Otorgue a los demás el beneficio de la duda y continúe con sus asuntos sin dejar que lo que otros digan o hagan afecte su progreso. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): siga adelante, independientemente de lo que hoy hagan los demás . Piense de manera original y diseñará un plan que supere sus expectativas. Confíe en sus conocimientos y habilidad al hacer las cosas, para encontrar la felicidad que desea. Evite riesgos para la salud. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): analice críticamente los gastos compartidos y las empresas conjuntas. No todos compartirán sus estándares. Una pérdida lo tomará desprevenido si deja que otros manejen sus asuntos financieros. No reaccione de forma exagerada, pero tampoco permita que nadie se aproveche de usted. Diga que no. Concéntrese en el beneficio personal. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): preste atención a la evolución de la situación y compensará un error que podría costarle emocional o físicamente. Espere tranquilo, independientemente de los cambios que otros hagan. Antes de implementar algo diferente, tómese un tiempo para observar y descubrir qué es lo mejor para usted. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): evite las conversaciones delicadas si estas pueden interrumpir sus planes o iniciar una pelea. Preste más atención a cómo puede marcar la diferencia y beneficiarse a sí mismo y a otros que también hayan salido perjudicados. Se alientan tanto el crecimiento personal como la autosuperación. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.