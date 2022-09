Horóscopo de hoy: día sábado 17 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Patrick Mahomes, 27; Danielle Brooks, 33; Doug E. Fresh, 56; Kyle Chandler, 57.

FELIZ CUMPLEAÑOS: emprenda algo nuevo y emocionante, y deje de lado las cosas sobre las que no tiene control. Si quiere salir adelante, debe modificar su mentalidad para estar abierto y receptivo a las oportunidades que se le presenten. No hay tiempo que perder, y puede lograr mucho si está listo, dispuesto y es capaz de hacer un movimiento cuando se le ordene. Sus números son 9, 14, 19, 26, 28, 32, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es influyente, agresivo y divertido. Es ingenioso y generoso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): viaje, haga preguntas y convénzase de su objetivo. Puede marcar la diferencia si recurre a personas que pueden llevar a cabo lo requerido y complementar lo que ofrece. Una oportunidad conducirá a un cambio de estilo de vida positivo. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): una empresa conjunta lo llevará a un caos emocional. Conquiste por si mismo cualquier cosa que esté planeando hacer. Preste atención a cómo se presenta ante los demás y recibirá elogios e interés en su trabajo. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): sea realista y prometa solo lo que sea factible. Hacerse cargo de demasiadas cosas lo dejará en una posición comprometedora que puede hacerlo quedar mal. Ponga su corazón y su alma en algo que le importe y no se decepcionará. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): encontrará soluciones originales que se traducirán en oportunidades inesperadas. Profundice, recopile información y prepárese para deslumbrar a quienes deciden su destino. Aprenda de su experiencia y convierta lo que descubra en algo que valga la pena. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): manténgase enfocado en lo que es importante. No permita que nadie lo desvíe ni lo obligue a hacer algo que los beneficie a ellos en lugar de a usted. Reúna información y adquiera habilidades que aumenten sus ingresos y lo acerquen un paso más a su meta a largo plazo. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no deje nada sin hacer ni en manos de otros. Mire la etiqueta del precio antes de separarse de su efectivo y considere el estrés que conlleva la deuda antes de embarcarse en un compromiso que afectará otros aspectos de su vida. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): socializar será informativo. Haga preguntas y sea parte de la conversación, y conocerá a personas que lo alentarán a aumentar sus conocimientos, habilidades y experiencia. Mezclar negocios con placer será beneficioso. Evite riesgos para la salud. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): adopte un enfoque concreto para cualquier cosa que esté buscando. Sea el que impone los cambios si eso es lo que quiere. No deje que nadie se interponga en su camino. Hable de oportunidades con alguien que se dirige por un camino similar. Evite lesiones y enfermedades. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): confíe en su inteligencia para superar los problemas del día. No permita que los asuntos emocionales tengan prioridad sobre lo que es importante para usted. Analice profundamente lo que se dice y elimine cualquier cosa que no parezca precisa. Aléjese de la negatividad y las mentiras. Termine lo que empieza. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): piense antes de gastar. Preste atención a los detalles y recopile información antes de decidir qué hacer a continuación. Un cambio físico tomará un giro emocional. Esté preparado para volver sobre sus pasos para alcanzar la perfección. Un cambio en casa lo beneficiará. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no todos estarán de acuerdo con usted. No dude en dirigirse en una dirección que se adapte a sus necesidades. No puede complacer a todos, pero puede ofrecer su bendición y obtener lo mismo a cambio. Ponga su energía en lo que le hace feliz. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no dé nada ni a nadie por sentado. Observe a qué se enfrenta y modifique lo que pueda interponerse entre usted y lo que quiere. Se recomienda tener una actitud reservada y protegerse contra la angustia. El cambio positivo comienza con usted. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.