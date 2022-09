Horóscopo de hoy: día miércoles 21 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DIA: Alfonso Ribeiro, 51; Nancy Travis, 61; Bill Murray, 72; Stephen King, 75.

FELIZ CUMPLEAÑOS: amplíe su mente e incorpore sus habilidades a algo que disfrute hacer. Tome la iniciativa de explorar las posibilidades, aprenda todo lo que pueda de los expertos e inscríbase en cursos que le animen a ampliar sus habilidades. Use su imaginación para construir un futuro que le dé la libertad de alcanzar sus sueños. Sus números son 6, 11, 20, 28, 31, 36, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es original, divertido y franco. Es decidido y práctico.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): retírese y reconsidere. Si actúa con prisa, cometerá un error. Tómese su tiempo y haga las cosas bien la primera vez. Se convertirá en un bien valioso si es paciente y directo desde el principio. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): absorba toda la información que pueda y luego utilícela para su beneficio. Dedique tiempo y esfuerzo allí donde le brinde el mayor rendimiento. No limite lo que puede hacer porque alguien quiere usar sus habilidades o servicios para su beneficio. **

GEMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): escuche las sugerencias, pero no reconozca nada que no cumpla con sus expectativas. Canalice su energía para perfeccionar lo que quiere hacer y ejecutar sus planes con delicadeza. No se involucre en nada que ponga en peligro su bienestar físico. ****

CANCER (del 21 de junio al 22 de julio): simplifique su vida y sus relaciones. Conduzca sus asuntos de acuerdo a sus necesidades. Deseche lo que ya no es válido o lo que ya no le sirve. Establezca nuevos estándares y metas, e investigue la mejor manera de obtener lo que desea. Se alienta el beneficio personal. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): busque respuestas y descubrirá algo que le ayudará a cambiar la forma en que usa sus habilidades. Sus cambios personales marcarán la diferencia en cómo lo tratan los demás. La amabilidad y la compasión animarán a otros a ver las cosas a su manera. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): niéguese a ser un seguidor. Tome en cuenta aquello que los demás esperan de usted y si vale la pena continuar por este camino o cambiar a algo que lo entusiasme. Planifique su futuro con alguien que comparta sus objetivos a largo plazo. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): comparta sus sentimientos; la respuesta le ayudará a decidir su próximo paso. Fije su intención en aprender algo nuevo o llevar sus habilidades al siguiente nivel. Un cambio positivo en su estilo de vida es evidente. ****

ESCORPION (del 23 de octubre al 21 de noviembre): sea un buen oyente. Un enfoque sensible de la vida, el amor y el trato con los demás valdrá la pena. Un poco de ayuda será valiosa y alentará a otros a colaborar y ayudar. Dé un buen ejemplo y ganará respeto. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): comparta información con alguien que viaje por un camino similar. Un cambio positivo en la forma en que hace su trabajo o se ocupa de las responsabilidades elevará su perfil y le dará más influencia cuando trate con sus compañeros. Confíe en sus instintos. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): concéntrese en la presentación y el manejo del dinero. Es evidente un cambio doméstico que reduzca sus gastos generales y le dé la libertad de hacer las cosas que disfruta, esto confirmará algo que instintivamente sabía sobre sí mismo. Haga una evaluación honesta y un cambio positivo. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): descuidar los deberes o quedarse atrás limitará su libertad de hacer las cosas que disfruta. Quite sus responsabilidades del camino y tendrá la oportunidad de hacer un cambio de estilo de vida positivo que mejorará su vivienda y sus relaciones con los demás. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tome la iniciativa. Aprenda o muévase para prepararse para algo que quiera incorporar a su rutina diaria. Mantener la honestidad y la integridad hará que su vida esté libre de estrés y lo alentará a distanciarse de aquellos que no comparten sus valores. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.