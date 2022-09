Horóscopo de hoy: día sábado 24 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Spencer Treat Clark, 35; Jessica Lucas, 37; Ian Bohen, 46; Nia Vardalos, 60.

FELIZ CUMPLEAÑOS: preste atención a lo que le importa y diríjase en esa dirección. No pierda el tiempo en personas y proyectos que no son significativos ni satisfactorios. Ponga su energía en algo que le ayude a ganar perspectiva y resolver lo que es necesario e importante para usted. Haga que los viajes, la educación y las relaciones sean prioridades. Viva, aprenda, ría y ame. Sus números son 9, 14, 17, 23, 32, 39, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es creativo, ansioso y reservado. Es extrovertido y persistente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): mantenga la vida simple. Si se compromete en demasiados proyectos terminará logrando poco. Ponga su corazón y su alma en lo que hace mejor y no deje que nadie lo convenza de algo que no respalde sus planes. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): un cambio le levantará el ánimo y lo hará pensar en lo que quiere de la vida. Aborde los problemas que le preocupan y comparta sus intenciones con alguien a quien ama, y descubrirá qué es lo mejor para usted. El romance mejorará su vida. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): piense antes de involucrarse en algo basado en rumores, no en hechos. Vuelva a la mesa de dibujo, haga algunas llamadas, sea ingenioso y descubra la verdad, luego tomará decisiones más inteligentes. No se rinda ante quien quiera manipularlo. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): abra su puerta a quienes compartan sus preocupaciones. Analice las posibilidades y elabore un plan que ofrezca un cambio positivo. Un cambio en el hogar que lo acerque a sus seres queridos le dará la esperanza de un futuro mejor. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): participe en una causa en la que cree y conocerá a alguien que lo retará a ampliar sus conocimientos, intereses y eficacia al ayudar a los demás. Su perspicacia y su sincero deseo de comunicarse aumentarán su reputación y popularidad. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): termine lo que comenzó y evitará quejas. Ponga a prueba sus ideas y planes con alguien cercano y obtendrá una perspectiva de lo que es posible. Una ligera alteración hará una gran diferencia en el resultado. Preste atención a los detalles. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): planee algo especial con alguien que lo tranquilice y lo anime a ser y hacer lo mejor posible. No se conforme con menos cuando puede tener mucho más. Busque algo que le dé esperanza y una percepción sobre lo que es posible. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): depende de usted lograr un cambio si no es feliz. Vuelva a contemplar sus sueños y considere cómo zarpar hacia el destino de su elección. Se sorprenderá de lo que puede lograr al usar sus propias habilidades, conocimientos y conexiones. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): reconsidere sus planes. No deje que nadie interfiera ni lo empuje en una dirección que no sea compatible con sus sueños. Sea su cuidador y jefe cuando se trata de lo que quiere y cómo piensa alcanzar su meta. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): ponga atención a los asuntos de dinero. Invierta en su hogar y sustento, y busque formas diferentes de utilizar sus habilidades. Depende de usted asegurarse de no ser descartable y de que no se dirige a una situación sin salida. Se alienta la superación personal y el romance. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): cambie solo lo necesario. Peque de precavido y no permita que nadie lo convenza de hacer nada que no quiera hacer o que no pueda pagar. Ponga su mirada en las mejoras en el hogar y convierta sus inversiones en algo concreto. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tendrá muchas oportunidades de expresar sus pensamientos. Suba al podio y comparta sus planes con quien ama. Trabajar junto a alguien con quien sabe que puede contar lo conducirá al éxito. El amor está en aumento, y un compromiso es evidente. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.