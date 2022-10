Horóscopo de hoy: día domingo 02 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Akira Akbar, 16; Kelly Ripa, 52; Sting, 71; Annie Leibovitz, 73.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año reduzca la velocidad, repase los detalles y haga todo según las reglas. No se extienda demasiado ni se haga cargo de cosas imposibles mental, física o financieramente. Apunte al equilibrio y la igualdad en todo lo que persiga. Niéguese a permitir que los problemas emocionales o delicados arruinen su oportunidad de emprender un camino que ofrezca seguridad y estabilidad. Elija hacer lo que sea mejor para usted. Sus números son 3, 11, 18, 23, 34, 45, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, demostrativo y posesivo. Es prolífico y extravagante.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): ponga sus emociones en un segundo plano y sea razonable. Piense en los asuntos y elaborará un plan que lo alentará a implementar la disciplina en su rutina diaria y el tiempo y la delicadeza en la forma en que se presenta a los demás. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): ajuste lo que no funciona para usted y siga con sus asuntos. Luche por la paz mental y elimine la negatividad y la oposición que lo está frenando. Tome el control y viva la vida a su manera. Un cambio le levantará el ánimo. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): ponga su energía donde haga algo bueno y diviértase. Involúcrese en algo que le permita usar a su favor sus habilidades, talentos y atributos físicos. Juegue para ganar y compita con inteligencia y coraje. Se alienta el romance. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): arriesgar su salud o su corazón no es una buena señal. Dedique su tiempo y esfuerzo a la autodisciplina, la organización y el diseño de una forma razonable de avanzar en el hogar y con relaciones significativas. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): sea un buen oyente y observe cómo reaccionan los demás a lo que dice; eso le ayudará a encontrar puntos en común. La información que recopile le permitirá desarrollar un plan para darle a sus habilidades y atributos una salida nueva y rentable. El romance se ve prometedor. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): las emociones lo meterán en problemas. Reaccionar exageradamente a lo que otros hacen o dicen le costará. No se involucre en una empresa conjunta ni comparta gastos. Deje en claro su posición y lo que puede pagar para evitar interferencias o molestias. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): use el encanto, pero sin llegar a adornar. La forma en que se comporte en los eventos o en las conversaciones determinará quién se acercará a usted para apoyar sus esfuerzos. Cumpla con sus expectativas estableciendo pautas razonables y compartiendo sentimientos y hechos. **

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no trate de arreglar lo que funciona. Dedique su tiempo a fomentar una relación significativa. Si reacciona de forma exagerada o gasta de más pagará el precio y no será barato. Ocúpese de los problemas de dinero y salud antes de que se salgan de control. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): un cambio de imagen, una apariencia actualizada o arreglar su entorno lo pondrán en un buen estado mental. Haga planes para pasar tiempo con alguien que ama y hable sobre sus intenciones. No haga promesas que no pueda cumplir ni le pida demasiado a alguien que ama. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): los problemas aumentarán si no está bien informado. La preparación y la comprensión de las trampas a las que se enfrenta le ayudarán a tomar decisiones que lo beneficiarán a usted y a los demás. No deje que las emociones interrumpan su vida. Elija la paz sobre el caos. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): participe en un movimiento que lo apasione. No permita que aquello que hacen los demás interfiera con sus esfuerzos. La disciplina y el trabajo duro convertirán una idea en algo concreto. Mida su éxito por la respuesta que recibe. Se alienta el romance. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): le resultará difícil decir que no. No se responsabilice de más de lo que puede manejar ni se junte con personas que lo presionen para que haga cosas que no debe hacer. Sea honesto y aléjese de situaciones que no sean seguras o saludables. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.