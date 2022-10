Horóscopo de hoy: día jueves 06 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Luisa D’Oliveira, 36; Jeremy Sisto, 48; Amy Jo Johnson, 52; Britt Ekland, 80.

FELIZ CUMPLEAÑOS: manténgase enfocado en lo que es importante y este año encontrará el éxito. Mantenga sus gastos bajos y sus miras en llevar una vida rentable. La organización y la preparación lo distinguirán de cualquiera que intente superarlo. La intención de aprender y probar cosas nuevas lo alentará a transformar algo que le gusta hacer en un servicio que tiene potencial. Sus números son 9, 13, 23, 25, 32, 36, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es intenso, servicial y perfeccionista. Es enérgico y persistente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): simplifique su vida. Abandone la locura y empiece a poner las cosas en orden. Tome la iniciativa de hacer algo según sus especificaciones y los demás verán el mérito de sus palabras y acciones. Sea el que marque la diferencia. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no dé nada por sentado. Supervise lo que quiera lograr. No deje nada al azar y no se arriesgue con el dinero, la salud ni los contratos. Use su inteligencia para revisar lo que ya no le sirve. El trabajo duro traerá un cambio positivo. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): ponga en juego sus talentos y haga lo que mejor sabe hacer. Las oportunidades son evidentes si se hace ver y presenta lo que tiene para ofrecer. Comparta sus sentimientos con alguien que ama. El romance va en aumento. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): trabaje en silencio a puertas cerradas. Una menor interferencia externa será crucial si desea hacer las cosas. Un cambio de última hora impactará en una situación que está generando incertidumbre. Lea la letra chica antes de aceptar participar. Limite el gasto. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): modifique su vida en base a la información que reciba. Socializar y asistir a reuniones, conferencias o seminarios lo motivará a reducir el estrés y disfrutar más de la vida. Concéntrese en modernizar su aspecto y fomentar relaciones significativas. El romance está en las estrellas. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tómese un momento para digerir lo que está sucediendo y le resultará más fácil encontrar una solución. Aléjese de situaciones tensas que seguramente terminarán en ira. No alimente el fuego cuando lo que necesita es un plan con visión de futuro. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no espere a que alguien lo supere. Ponga todo lo que tiene en lo que está tratando de lograr y aprenderá una lección valiosa sobre cómo hacer el trabajo usted mismo. No pierda el tiempo con los holgazanes. Elija a sus amigos y socios en base a la igualdad. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no permita que la duda lo detenga. Haga preguntas y descubra lo que es posible. No deje que la negatividad se interponga entre usted y lo que quiere. Esté dispuesto a comprometerse si eso le ayuda a acercarse a su destino elegido. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no envíe mensajes contradictorios. Sea franco, ofrezca hechos y no endulce la información si quiere hacer las cosas correctamente. Ponga las emociones en un segundo plano y deje que la inteligencia sea la fuerza impulsora detrás de sus decisiones. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): analice cómo lograr que su dinero rinda. Un cambio doméstico que reduzca los gastos generales aliviará el estrés y lo alentará a encontrar otras formas de ahorrar. Simplifique su rutina diaria y modifique tanto su dieta como su esquema de ejercicios para lograr una mejor salud. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): siga trabajando para alcanzar su meta; disfrute de los frutos de su trabajo cuando llegue a su destino. La satisfacción que obtenga de sus logros hará una poderosa declaración a los demás con respecto a lo que tiene para ofrecer. El romance parece prometedor. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): manténgase enfocado en lo que es importante y no permita que otros lo pongan nervioso. Los estallidos de temperamento crearán una brecha entre usted y alguien a quien ama. No diga nada de lo que pueda arrepentirse. En caso de duda, pase y guarde sus pensamientos para usted mismo. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.