Horóscopo de hoy: día viernes 28 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Nolan Gould, 24; Julia Roberts, 55; Bill Gates, 67; Annie Potts, 70.

FELIZ CUMPLEAÑOS: recompénsese a usted mismo. Este año planee hacer algo que lo haga feliz. No deje que la negatividad se interponga entre usted y lo que más desea. Diga lo que piensa, pregunte y descubrirá cómo hacer que su vida sea mejor y que sus relaciones sean más significativas. Trabaje para lograr una vida hogareña feliz, un estilo de vida asequible y menos estrés. Tome la iniciativa y haga las cosas por si mismo. Sus números son 6, 14, 23, 27, 31, 35, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es empático, perspicaz y enérgico. Es servicial y resiliente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): siga el dinero y no permita que nadie lo convenza de hacer algo que no necesita o no quiere. Use su inteligencia e idee un plan para ahorrar dinero que lo convierta en un héroe entre sus compañeros. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tenga cuidado con su dinero en efectivo. El gasto emocional no lo hará sentir mejor cuando sus deudas aumenten. Tome un curso de administración de dinero o encuentre una manera de reducir sus gastos generales y aliviar el estrés. Preste atención a su salud y bienestar. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): canalice su energía y entusiasmo hacia algo constructivo. No pierda el tiempo preocupándose por algo que no puede cambiar. Ocúpese de los asuntos pendientes antes de pasar a algo más placentero. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): mimarse le levantará el ánimo y lo hará sentir bien acerca de quién es y cómo se ve. Al pasar tiempo con alguien de su interés descubrirá pasatiempos que lo harán sonreír. Haga de la superación personal lo suyo. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): relájese con amigos o un grupo que comparta sus intereses. Lo que haga para contribuir lo acercará a la vida que quiere vivir. Elija participar en lugar de dejar el trabajo a otros. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no ceda bajo la presión. Use su encanto y empuje para hacer las cosas y obtener apoyo. Usted marcará la diferencia en la forma en que otros se acercan y ayudan. Elija una forma pacífica y divertida de hacer las cosas a su manera. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): busque emociones y encontrará algunas. Un viaje de un día, una actividad educativa o una conversación con alguien que le haga pensar en lo que es posible valdrá la pena. Intente asegurarse de obtener un asiento en la mesa para expresar su opinión. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): sea parte de la solución, no del problema. Póngase de pie para ser tomado en cuenta, exprese su opinión y sea el que marque la diferencia. Encare sus deudas y otros problemas que lo arrastran hacia abajo. Haga modificaciones para hacer la vida más fácil y asequible. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): siga trabajando hacia su meta, independientemente de la tentación o la interferencia. No permita que nadie lo desvíe con información falsa. Comparta con aquellos que conoce y confía. Ponga su energía donde cuenta. No pague por el error de otra persona. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): guárdese sus pensamientos hasta que tenga todos los hechos. Entrar en una discusión no resolverá nada. Haga algo que le brinde alegría. Se alienta un cambio en el hogar que aporte comodidad, conveniencia o eficiencia. Declare su amor a alguien especial. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): apéguese a los hechos y arroje luz sobre una situación que lo incomode. Evite lugares que pongan en riesgo su salud o hacer cosas que puedan resultar en lesiones. No deje que nadie le obligue a hacer algo inapropiado. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no permita que aflore la ira. Espere su momento, tome notas y verifique los hechos antes de enfrentarse a alguien que busca pelea. Preste más atención al crecimiento personal, a lucir lo mejor posible y a los asuntos de dinero. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.