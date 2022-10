Horóscopo de hoy: día domingo 30 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Claudia Jessie, 33; Sarah Carter, 42; Gavin Rossdale, 57; Henry Winkler, 77.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año actúe con responsabilidad, independientemente de lo que digan o hagan los demás. Si es un líder, no un seguidor, le resultará más fácil controlar el resultado. No tenga miedo de desviarse en una dirección que lo seduzca; no se arrepentirá de mirar hacia atrás. Cumpla con las decisiones, y obtendrá satisfacción y recompensas. Sus números son 8, 13, 22, 25, 37, 42, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es misterioso, atractivo y diferente. Es original y enérgico.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): comparta sus logros. Depende de usted ir tras lo que se merece. Las emociones desempeñarán un papel en el resultado de una situación. Proteja su reputación y cuando se trata de decisiones que lo afectan no le dé ventaja a nadie. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): si es apasionado y está decidido a alcanzar sus metas estará a salvo y se dirigirá directamente hacia sus objetivos. Exprese lo que cree y comuníquese con organizaciones que ofrezcan verdad y hechos. Haga del romance una prioridad. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): confíe en si mismo. Alguien se atribuirá el mérito de sus ideas si no habla ni interviene para defender su territorio. Use su influencia y honestidad para superar a cualquiera que se interponga en su camino. Aléjese de las situaciones desagradables. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): al participar en algo que le atraiga, disfrutará de la compañía y del aporte ofrecido. Su imaginación creativa alentará a otros a colaborar con sus ideas y planes. La superación personal conducirá a una mejor salud. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): dedique tiempo a observar y espere a que otros den el primer paso, piense en cómo responder y luego maniobre hacia la victoria. La disciplina y el trabajo duro son las mejores maneras de hacer las cosas. No deje nada al azar. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): use su influencia para lograr que otros cooperen y lo ayuden a terminar lo que comenzó. Viaje, mezcle negocios con placer y haga un cambio que mejore su vida. Confíe en sus instintos, no en lo que otros le hagan creer. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): observe lo que sucede a su alrededor antes de elegir una dirección para moverse. Despeje una ruta para asegurarse de llegar a su destino a tiempo. No permita que un incidente emocional se convierta en una pelea. Ponga un precio límite a la recreación. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no permita que nadie se interponga entre usted y lo que quiere lograr. No comparta sus planes hasta que tenga todo en su lugar y esté listo. Mantenga sus activos y pasivos ocultos para evitar interferencias externas. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): una perspectiva realista evitará que se aproveche de usted alguien de quien menos lo espera,. No permita que la ira se establezca después del hecho. Haga preguntas, ofrezca lo que es factible y siga adelante con sus asuntos. La honestidad es la clave para una relación feliz. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): un cambio resultará mejor de lo previsto. No se preocupe por cosas que no son importantes. Ponga su confianza en si mismo y en lo que tiene para ofrecer. Mejore su entorno y despeje el espacio para albergar un proyecto que desee llevar a cabo. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no deje nada al azar ni en manos de otros. Una actitud seria le ayudará a hacer las cosas según sus especificaciones. Los problemas con un amigo, pariente o vecino se manejan mejor con cuidado. No empiece algo que no pueda terminar. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): su imaginación le ayudará a reconocer lo que quiere lograr. Póngase en contacto con personas que puedan ayudarle a vivir su sueño. No deje que la ira o la frustración lo hagan rendirse. Siga intentándolo hasta perfeccionar sus habilidades. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.