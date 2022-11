Horóscopo de hoy: día viernes 04 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Chelsea Zhang, 26; Sean “Love” Combs, 53; Matthew McConaughey, 53; Ralph Macchio, 61.

FELIZ CUMPLEAÑOS: sea abierto sobre sus sentimientos y lo que es importante para usted. Comparta sus pensamientos e intenciones, aclare qué cambios quiere hacer y ponga en marcha sus planes. Compruebe cuánto costarán las cosas y establezca un presupuesto para asegurarse de poder terminar lo que empieza. Haga un pedido apasionado a alguien que ama para que trabaje con usted para construir juntos un estilo de vida viable. Sus números son 9, 15, 23, 25, 32, 37, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es perspicaz, creativo y cariñoso. Es leal e impulsivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): verifique sus recursos; encontrará algo que le interese. Conocer las tendencias en su campo de especialización le dará la ventaja que necesita para superar a sus pares. Tenga cuidado al viajar, al tratar con instituciones y al manejar asuntos delicados. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): un cambio le dará el impulso que necesita para hacer las cosas. Evite a las personas negativas que intentan hacerlo caer en desgracia. Preste atención a cómo se ve, cómo se siente y a quien ama. Haga del romance una prioridad. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): la disciplina, la determinación y mantener un perfil bajo lo llevarán a donde quiere ir. No crea todo lo que escuche ni se involucre en el sueño de otra persona. Ponga su energía donde cuenta; obtendrá las recompensas deseadas. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): un incidente emocional arruinará sus planes. Elija sus palabras con cuidado y establezca procedimientos razonables. Apegarse a la verdad y hacer cosas que lo hagan sentir bien consigo mismo disuadirá a otros de interferir con sus metas. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): piénselo dos veces antes de iniciar una conversación con alguien que no comparte las ideas de su generación ni sus creencias. Llegará más lejos si reconoce lo que otros quieren y adapte a eso la situación sin revelar información personal. Maneje las relaciones con cuidado. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): reúnase con personas de ideas afines para compartir información. Las charlas conducirán a cambios positivos y le enseñarán algo que le ayudará a marcar la diferencia para alguien que ama o en algo que le preocupa. El romance va en aumento. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): concéntrese en algo que disfrute hacer; hará nuevos amigos y aprenderá. La práctica hace al maestro, y repetir algo que le gusta hacer le ayudará a ganar respeto y lo animará a convertir su talento en una actividad lucrativa. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): ocúpese de las responsabilidades domésticas antes de que alguien se queje. Diseñe un plan detallado que sea fácil de seguir y permita que todos se unan para aportar lo que puedan. Ser organizado le permitirá tomar el control y hacer las cosas a tiempo. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): muestre interés en lo que hacen los demás, pero no consienta nada que no sea de su preferencia. Establezca un rumbo que lo aliente a poner su disciplina donde corresponde y a establecer metas que favorezcan las ganancias profesionales. No ceda a las tácticas de manipulación. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): escuchará algo que le ayudará a obtener lo que desea. Esta oportunidad única le dará la oportunidad de trabajar con personas brillantes. No lo dude; si le gusta lo que ve, haga su jugada y no mire atrás. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): use la disciplina para llegar a donde quiere ir. El trabajo duro valdrá la pena, y alejarse de las situaciones que van en contra de sus creencias le dará la libertad de vivir la vida a su manera. No arriesgue su salud ni su bienestar emocional. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): cumpla con su objetivo y no permita que otros lo afecten mental, física ni económicamente. Un cambio inesperado se volverá a su favor si es honesto en su respuesta y dedicado en su búsqueda. Establezca el estándar y apéguese a su plan. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.