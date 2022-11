Horóscopo de hoy: día domingo 06 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Emma Stone, 34; Lisa Berry, 43; Kelly Rutherford, 54; Sally Field, 76.

FELIZ CUMPLEAÑOS: busque orientación financiera y ponga todo en orden. Ocuparse de documentos delicados, inversiones, salud y asuntos legales lo tranquilizará y le dará una idea del costo que puede afrontar. Convierta su sueño en realidad y encontrará la felicidad deseada. La inversión en una vivienda tendrá un impacto positivo en su vida. Sus números son 6, 14, 17, 26, 32, 38, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es inteligente, generoso y compasivo. Es demostrativo y original.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tenga cuidado de no abarcar demasiado. Su gran energía se agotará si es demasiado complaciente. Controle su ritmo, establezca un plan y preste atención a los detalles. Siéntase orgulloso de su trabajo y evitará las críticas y las quejas. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): haga horas extra si es necesario. Tratar de complacer a alguien en una posición de poder marcará la diferencia en el resultado. Llevarse bien, colaborar y participar valdrá la pena. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no se preocupe por algo sobre lo que no tiene control. Ocúpese de sus asuntos, haga lo suyo e ignore a cualquiera que intente meterse con usted. Dedique su tiempo, energía y disciplina a algo que importe, y saldrá adelante. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): revise la letra chica, los contratos, las inversiones y los pasivos y vea cómo puede hacer algunos ajustes positivos para obtener un mayor flujo de efectivo. Obtener la libertad de vivir la vida a su manera tiene un precio. Trabaje duro y coseche las recompensas. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): anótese en algo que lo ayude a avanzar. Adquirir habilidades que le permitan ingresar a un nivel salarial más alto lo pondrá en un estado de ánimo positivo. Eleve sus estándares y establezca metas a largo plazo. Proteja su salud. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): elija algo que le guste hacer e incluya a las personas que le hacen reír. Un momento divertido lo pondrá en el estado de ánimo adecuado para considerar nuevos comienzos o proyectos que desea realizar. Aproveche la oportunidad y haga algo que le entusiasme. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): las emociones aflorarán y lo dejarán en un estado mental confuso. Arreglar sus diferencias con un amigo o pariente le ayudará a adaptarse a las demandas que otros le imponen. La disciplina y la devoción allanarán el camino a la victoria. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tómese el tiempo para ver a alguien que necesita su ayuda. Una buena acción traerá una recompensa inesperada. Emprenda un proyecto original o intente hacer las cosas de manera diferente. Descubrirá un talento oculto. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no se arriesgue si la información que recibe parece no ser válida. Confíe en su intuición para elegir lo que es mejor para usted. No deje que una atracción física lo lleve a tomar una decisión de la que se arrepienta. Haga de la superación personal y de mantener la paz sus prioridades. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): sea la solución, no el problema. Controle sus emociones, considere la lógica de la situación y las personas involucradas, y haga todo lo posible por moderar conversaciones que apoyen una acción positiva. El uso de la fuerza resultará contraproducente. No arriesgue su reputación. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): manténgase alejado de las personas exigentes y de los cambios que no se ajustan a sus planes. Piense de manera original y diseñará una solución alternativa que le permitirá hacer las cosas a su manera sin interferencias. Mantenga sus ojos en el objetivo. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): preste atención a lo que hace un amigo, familiar o vecino. Una inversión que le interese valdrá la pena. Una ligera modificación a una idea o plan conducirá al éxito. El romance lo acercará a alguien que ama. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.