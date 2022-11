Horóscopo de hoy: día domingo 13 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Monique Coleman, 42; Gerard Butler, 53; Jimmy Kimmel, 55; Whoopi Goldberg, 67.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año siéntese en primera fila y aproveche al máximo cualquier situación en la que se encuentre. Se verá tentado a realizar un cambio, pero lo detendrá la incertidumbre. Tener en cuenta aquello que más lo mueve le ayudará a tomar decisiones en el momento oportuno. Encárguese de los asuntos domésticos y ganará respeto y una posición de poder. Viva, aprenda, ría y sea feliz. Sus números son 8, 12, 17, 23, 28, 35, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es amable, auténtico y apasionado. Es flexible y demostrativo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tome nota de lo que hacen los demás, pero no compre el sueño de otra persona. Tome la iniciativa para abrirse camino por un rumbo que lo anime a usar sus habilidades de una manera que lo satisfaga y le ayude a explorar nuevas posibilidades. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no ceda ante el acoso de nadie. Confíe y crea en sí mismo y en su capacidad de hacer las cosas según sus especificaciones. El tiempo que pase en casa con sus seres queridos fomentará un cambio positivo y un entorno cómodo. El amor está en las estrellas. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no cuente con obtener la ayuda que desea y merece. Tenga cuidado con los manipuladores o con aquellos que intentan tomar el control o empujarlo en una dirección diferente. Una actitud disciplinada y trabajar solo le ayudarán a llegar al destino elegido. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): cierre el trato. Mejore sus ideas con giros emocionantes, y captará la imaginación de las personas creativas que deseen participar en sus planes. Abrace aquello que lo emociona y disfrute de las personas que conozca en el camino. Se alienta el romance. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tenga cuidado con lo que pide y en quién cree. No permita que los cambios que otros hagan le causen confusión ni lo tienten a hacer algo que no sea beneficioso. Muestre disciplina y canalice su energía en algo que le importe. No arriesgue su salud. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): mézclese con personas de diferentes orígenes y descubrirá algo que cambiará sus creencias. Someterse a costumbres desconocidas ampliará su perspectiva y enriquecerá la forma en que hace las cosas en el futuro. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): ir de un lado a otro lo mantendrá ocupado y fuera de problemas. Tenga una ruta trazada que le ayude a finalizar sus planes y tener un impacto en los demás. Visitar a un amigo o familiar le ayudará a ponerse en forma. **

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): asuma una posición de liderazgo y avance con confianza. Una actitud compasiva aumentará su popularidad, ayudándole a hacer que otros participen en sus planes. Los viajes cortos y las discusiones le ayudarán a generar impulso y poner las cosas en marcha. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): profundice y descubra todo lo que pueda antes de involucrarse en algo que pueda influir en su posición financiera, reputación o tranquilidad. Anótese en una actividad rigurosa que lo distraerá de sus problemas. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): si habla desde su corazón convencerá a los demás para que lo ayuden. Quien menos espera ofrecerá algo más que una mano amiga o sugerencias. Una ganancia financiera está a su alcance y le dará el impulso necesario para lograr su objetivo. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): observar, escuchar y tomar nota le ayudará a evitar errores. Preste atención a su bienestar. Póngase en forma, elija una dieta saludable y obtenga el descanso necesario para funcionar al tope de su capacidad. No se estrese por las decisiones que toman los demás. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): eche mano de su experiencia y avance hacia el futuro con entusiasmo. Mézclese y codéese con personas interesadas en lo que ofrece. Si es explícito en la forma en que presenta sus planes se producirá una asociación o propuesta. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.