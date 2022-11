Horóscopo de hoy: día lunes 14 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Mason Gooding, 26; Brooke Satchwell, 42; Travis Barker, 47; Harland Williams, 60.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año el crecimiento personal es la prioridad. Deje que la intuición guíe su camino y descubrirá algo que enriquecerá su vida y le animará a probar cosas nuevas. Un cambio de escenario estimulará su mente y generará ideas que le ayudarán a evaluar cómo vive, trabaja y se divierte. Diga no a la tentación y sí a la correcta gestión de su dinero y a cuidar de su salud. Sus números son 8, 11, 25, 27, 33, 36, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es influyente, oportunista y compasivo. Es perspicaz y flexible.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no use juegos de poder para salirse con la suya. Elija trabajar a su manera y dé a los demás la libertad de hacer lo que les plazca. Terminar las cosas a tiempo y a su gusto traerá propuestas que son demasiado buenas para ser rechazadas. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): haga todo lo posible para mejorar su vida y sus relaciones. El cambio comienza con usted, así que haga una lista de lo que le gusta y lo que no y siga adelante con la confianza de que se producirá un cambio positivo. Se favorece el romance. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no comprometa su posición. Concéntrese en lo que importa y use sus habilidades para conseguir hacer las cosas. No se deje manipular por una historia triste o una súplica de ayuda financiera. Ofrezca sugerencias, pero no asuma responsabilidades que no le pertenecen. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): compruebe las posibilidades y use su poder de invención, y deslumbrará a todos con su perspicacia e ingenio. Si realiza un par de cambios las ganancias financieras estarán a su alcance . Deje ir lo que sea que lo esté frenando. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tome el camino de menor resistencia. No se enrede en el dilema de otra persona. Manténgase enfocado en lo que es importante y no haga cambios innecesarios. Se alienta la disciplina y la moderación. Manténgase en el camino y aléjese de las personas que buscan discutir. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): inicie una conversación, luego resuelva cualquier inquietud antes de seguir adelante. Un enfoque empático para ayudar a los demás será admirado y respetado. Ahora es el momento de impulsar un cambio positivo y modificar su estilo de vida para que se adapte a su estado de ánimo. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): si algo no le gusta, inicie el cambio. Depende de usted cuidar de sus responsabilidades, necesidades y felicidad. Aprenda de las experiencias que adquiera en el camino, y la confusión y la incertidumbre desaparecerán, brindándole una visión clara y una meta que vale la pena conseguir. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): averigüe todo lo que pueda y siga adelante. Preste atención a los demás y desarrollará una red de personas con un interés personal en lo que quiere llevar adelante. Ocúpese primero de sus responsabilidades para evitar quejas o interrupciones en el hogar. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): invierta su tiempo y dinero donde tenga más sentido. Construir una base sólida le ayudará a protegerse de cualquier obligación financiera que se le presente. Concéntrese en lo que es significativo y encontrará su propósito. Diga la verdad o absténgase de hacer comentarios. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): vea al cambio como un progreso y no como un enemigo. Una actitud abierta y receptiva le ayudará a explorar las posibilidades y reflexionar sobre sus experiencias para hacer las modificaciones necesarias para asegurar el éxito. Confíe en sus instintos. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): rediseñe sus planes para adaptarse a las tendencias y a sus sentimientos acerca de lo que sucede a su alrededor. No se conforme con algo que no quiere. Comparta sus ideas y la información que reciba dará como resultado la decisión correcta y una ayuda adicional. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no deje que la ira lo consuma ni permita que las decisiones que otros tomen le pesen mucho en la mente. Sepárese de todo el drama y use su tiempo sabiamente. Aprenda algo nuevo que le ayude a dirigir su vida y mejorar sus finanzas. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.