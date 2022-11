Horóscopo de hoy: día jueves 17 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Rachel McAdams, 44; Leslie Bibb, 48; Danny DeVito, 78; Martin Scorsese, 80.

FELIZ CUMPLEAÑOS: ponga su energía en el hogar, la familia y las finanzas. Pague sus deudas y ahorre para algo especial. Piense de manera diferente y descubrirá algo que usted puede hacer, que lo hace feliz y lo alienta a usar su experiencia. Los ingresos adicionales y la ganancia personal están a su alcance, y la superación personal conducirá a una mayor confianza y a una oportunidad para avanzar. Sus números son 7, 19, 25, 28, 33, 39, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, espontáneo y amante de la diversión. Es proactivo y protector.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): es desaconsejable gastar mientras se siente emocional. Cuide su bienestar físico y mental. Haga su mejor esfuerzo para eliminar el estrés poniendo su energía en algo que le haga sentir bien acerca de quién es. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): haga un movimiento. Realice aquello para lo que está preparado y no deje nada al azar. Concéntrese en cómo se gana la vida y qué puede hacer para mejorar su posición, el tipo de trabajo que hace o cuánto gana. Tome posesión de su vida. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tenga cuidado con lo que desea, o puede terminar en una pelea con quien menos espera. Llevarse bien será la mitad de la batalla. Trate de complacer, felicitar y ofrecer un trato justo, y evitará la controversia. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): saber lo que hacen los demás le ayudará a tomar mejores decisiones. Considere lo que puede hacer para darle una mayor dimensión a lo que sea que persiga. Alguien lo elogiará por su contribución. Mantenga sus sentimientos personales para sí mismo. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): diviértase y disfrute los beneficios de hacer negocios con personas que comparten sus preocupaciones y dirección. Mantener las cosas simples, en un plano amistoso, y sin desviarse dará sus frutos y le ayudará a obtener la aprobación de aquellos que pueden contribuir a su éxito. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): manténgase encaminado y no pierda de vista sus objetivos. No permita que la interferencia externa ni el estrés emocional provocado por los comentarios o gestos de otras personas lo hagan reaccionar precipitadamente. Espere su momento, piense bien las cosas y haga lo que sea mejor para usted. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): haga lo que le corresponde y vaya directamente a la fuente. Obtener la información correcta es crucial si desea llegar a la cima. Regístrese en eventos que lo pongan en contacto con personas que tienen algo que ofrecer. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): interactúe con personas de distintas procedencias y aprenderá algo nuevo. Tenga cuidado con las empresas conjuntas. Si no comparte los mismos motivos con alguien que quiere asociarse siga adelante por su cuenta. No tome decisiones bajo coacción emocional. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): las emociones interferirán con el sentido común. Tómese un momento para evaluar cualquier situación a la que se enfrente y a las sugerencias hechas por las personas más cercanas a usted. La ira lo detendrá y lo empujará a una posición comprometedora. Reconsidere su estrategia y comience de nuevo. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): un trato económico resultará mejor de lo previsto. Revise contratos, prepare documentos e invierta más tiempo y dinero en sí mismo. Elija usar sus habilidades de manera más variada, así disfrutará de lo que hace y generará dinero adicional. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): siga moviéndose. Canalice su energía hacia algo que quiera y no se decepcionará. No permita que un cambio que haga otra persona afecte sus planes. No haga modificaciones innecesarias en el hogar ni en una relación que esté experimentando una transformación. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no comparta demasiada información sobre usted ni sobre sus planes. Contemple lo que todos están haciendo y reunirá el conocimiento que le ayudará a avanzar con sus objetivos. Una situación emocional se convertirá en una valiosa experiencia de aprendizaje. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.