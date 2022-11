Horóscopo de hoy: día domingo 27 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Alison Pill, 37; Jaleel White, 46; Fisher Stevens, 59; Bill Nye, 67.

FELIZ CUMPLEAÑOS: preste atención a sus activos y pasivos. No deje que nada caduque. La eficiencia es su boleto para una vida mejor y con menos estrés. No deje que aquello que hacen los demás le provoque enojo y frustración. Distánciese de quienes no juegan limpio. Establezca un estilo de vida saludable que sea fácil de sostener y lo mantenga luciendo y sintiéndose lo mejor posible. Haga de la mejora personal su prioridad. Sus números son 5, 14, 22, 24, 31, 38, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es carismático, activo y ambicioso. Es dedicado y persistente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): baje la cabeza y ocúpese de los asuntos pendientes. Cuanto menos tiempo pase involucrado en conflictos o controversias, mejor. Lo que logre marcará una diferencia que lo motivará a tomar el camino que le brinde el mayor rendimiento. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tiene demasiadas cosas en curso. Si no le gusta lo que está haciendo, haga un cambio. Tome el control de su vida y ponga sus prioridades en orden. Presione a quienes intenten interponerse en su camino. Haga lo que le resulte más cómodo. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): planifique y trace su rumbo. La preparación que implemente y el seguimiento que haga cumplir lo mantendrán en movimiento en una dirección que lo aliente a usar su conocimiento y talento para lograr un futuro feliz y útil. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): dese un respiro y disfrute de su día. Pruebe suerte en algo que le brinde alegría o le abra los ojos a una gran cantidad de oportunidades. Confíe en su intuición y haga un cambio que le permita la libertad de perseguir sus sueños. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): avance, pero no tome desvíos innecesarios que lo restrinjan. Planificar un día divertido con personas que le hacen reír o que quieren pasear con usted por el camino de los recuerdos le traerá de vuelta los sueños que aún tiene por conquistar. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tenga cuidado en quién confía o con quién comparte información delicada. Evite quedar atrapado en el drama de otra persona. Realice una introspección y haga algo orientado hacia el beneficio personal, la autosuperación y un mejor estilo de vida. No aguante la negatividad ni el mal comportamiento. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): un viaje corto será entretenido y le aportará conocimientos. No escatime a la hora de aprender, de ser asertivo ni al asumir la responsabilidad de su vida y felicidad. Asista a una reunión y entable charlas con quien considere especial. Se alienta el romance. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): colaborar con alguien que saca lo mejor de usted le levantará el ánimo y le dará esperanza. Hable de sus habilidades, conocimientos y de lo que más le gusta hacer. El aporte que reciba le indicará la dirección correcta. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no comience algo que no pueda terminar. Busque oportunidades y formas emocionantes de hacer que su hogar y sus relaciones sean más dinámicas sin endeudarse. No discuta; mantenga la paz y haga de su relación amorosa una prioridad. El romance está en las estrellas. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): comparta sus sentimientos e intenciones con alguien cercano para saber cuál es su posición. Tendrá que convencer a los demás para encontrarse a mitad de camino ofreciendo algo original para asegurarse de lograr su cometido. Una oportunidad inusual parece prometedora. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): mantenga sus planes en secreto hasta que esté listo. Un cambio en el hogar tendrá impacto sobre el entretenimiento y el estilo de vida que elija. Use su imaginación e ideará una forma de contrarrestar un cambio que no aprueba. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): anótese en algo en lo que crea y haga su parte, pero no permita que nadie lo menosprecie. Acérquese a una posición de liderazgo ofreciendo algo familiar y fácil de generar. Mantenga la paz. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.