Horóscopo de hoy: día lunes 28 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ryan Kwanten, 46; Jon Stewart, 60; Ed Harris, 72; Paul Shaffer, 73.

FELIZ CUMPLEAÑOS: guarde lo que pueda y evite compras emocionales u otros gastos innecesarios. Comparta sus recursos, activos y cualquier otra cosa que pueda juntar para reducir sus gastos generales. No se involucre con personas evasivas. Haga preguntas, evalúe y decida qué hacer a continuación en función de sus necesidades, no de lo que otra persona quiera. Tome la iniciativa, apéguese a sus planes y comprométase con su palabra. Sus números son 6, 17, 22, 26 34, 41, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es amigable, servicial y amable. Es ambicioso y optimista.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): su curiosidad, entusiasmo y energía ilimitada lo llevarán a donde quiere ir. Contribuya y haga su parte; dejará una impresión en alguien digno de mención. Los viajes, la educación y la comunicación conducirán al éxito. El romance está en las estrellas. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no se castigue por algo que no puede controlar. Ponga su energía donde sabe que puede hacer algo bueno. No confíe en nadie más que en usted mismo con respecto a inversiones, contratos o problemas médicos. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): asóciese con alguien en quien pueda confiar. Las charlas lo tranquilizarán y lo animarán a compartir sus opiniones y presionar por lo que quiere. Cuestione cualquier cosa que parezca estar mal o a la que le falte un componente necesario para lograr su progreso. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): busque una forma original de utilizar sus habilidades y conexiones, y encontrará el éxito que desea. Ejecute acciones dirigidas a un fin, que no dejen nada al azar y le den el impulso para superar cualquier obstáculo que encuentre. Reciba los nuevos comienzos con los brazos abiertos. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): cambie solo lo necesario. El entusiasmo es algo maravilloso, a menos que le cueste. Considere las ganancias y pérdidas en las que participarán sus acciones antes de seguir adelante con sus planes. El tiempo que pase con sus seres queridos será gratificante. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): manténgase alejado de las personas y situaciones que lo perturben o confundan. Preste atención a los detalles. Considere los cambios que puede poner en marcha sin causar fricciones con amigos, familiares o compañeros. Verifique la información antes de pasarla. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): fije sus objetivos y no se detenga hasta sentirse bien con lo logrado. Una gran energía junto con un relato pormenorizado y la acción práctica demostrarán ser un éxito. Pase su tiempo de descanso con alguien que le haga latir el corazón. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): al poner todo en su lugar, se tranquilizará y cumplirá con sus responsabilidades. Antes de suscribirse a algo que pueda afectar su apariencia, cómo se siente o cómo gasta su dinero, asegúrese de haber investigado lo que implica y el costo involucrado. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): infórmese antes de dejar que la ira se asiente y tome el control. Vaya directamente a la fuente y esté preparado para actuar si eso ayuda a mantener la paz. Haga que una buena condición física, la salud y verse lo mejor posible sean sus prioridades. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): piense las cosas de principio a fin antes de hacer un movimiento. Sepa a lo que se enfrenta y lo que puede permitirse antes de aceptar participar. Evite pagar por errores ajenos. Ofrezca buenos consejos, no dinero en efectivo. Reduzca la velocidad. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): una actitud reservada no lo llevará tan lejos como tener estilo. Póngase en el centro de atención y comparta sus ideas y sentimientos. Tome el control, ponga su energía donde cuenta y marque la diferencia. El romance y la ganancia personal parecen prometedores. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): las ideas inusuales pueden ser beneficiosas si se basan en hechos y métodos comprobados. No permita que la ira o la falta de paciencia se conviertan en una situación costosa. Espere su momento y aprenda de la experiencia. Trabaje solo y concéntrese en las mejoras del hogar. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.