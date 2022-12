Horóscopo de hoy: día jueves 01 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Vance Joy, 35; Sarah Silverman, 52; Nestor Carbonell, 55; Bette Midler, 77.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año si desea mantener todo en orden será necesario verificar. No confíe en información de segunda mano ni en las personas que muestren signos de inconsistencia. Mantenga la mirada en sus objetivos y su mente en el próximo movimiento. Use el elemento sorpresa; no comparta su plan hasta que esté en el proceso de presentarlo al universo. Preste atención. Sus números son 9, 16, 21, 28, 35, 42, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es generoso, ambicioso y entusiasta. Es único e influyente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): visite a alguien que alimente su mente con posibilidades y lo prepare para luchar por alcanzar sus sueños, esperanzas y deseos. Cambiar su entorno despertará su imaginación y lo conectará con personas de ideas afines. El romance va en aumento. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): ocúpese usted mismo de los asuntos financieros, médicos o contractuales. No comparta información sensible ni secretos. Termine lo que empieza y pase a algo que pueda aumentar su capacitación o ayudarlo a encaminarse en una dirección lucrativa. Evite una situación de riesgo. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): haga lo que más le atraiga. Ponga su energía en el beneficio personal, no en algo que beneficie a otra persona. Use la inteligencia y los hechos para evitar que otros tomen el control o lo hagan parecer incompetente. No confíe en la supuesta veracidad de los demás. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): use su intuición, habilidades y talentos para salir adelante. No espere que todos estén de su lado. Prepárese para enseñarle una lección a cualquiera que se pase de la raya. Manténgase a la vanguardia y llame la atención. Una oportunidad financiera parece prometedora. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): puede participar, pero no diga que sí a algo que no puede permitirse. Deje en claro su posición, lo que está dispuesto a hacer ahora y qué hará de frente a la oposición. Establezca estándares, viva según ellos y cause una buena impresión. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): si quiere superar a la competencia tendrá que estar en guardia. Surgirán problemas en casa si hace cambios sin obtener aprobación primero. No deje nada al azar ni en manos de otros. Un cambio de escenario será esclarecedor. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): dedique su tiempo y energía a algo emocionante y desafiante. Estará a la altura de las circunstancias y superará sus expectativas. Deje que su mente y su cuerpo tomen el control y descubrirá que tiene el derecho de paso. Seguirán los beneficios. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tome el camino más atractivo. Explore nuevas formas de usar sus habilidades y conocimientos para mantenerse al día y estar al tanto de su juego. Abrace el cambio, pero no descuide las relaciones significativas en el proceso. La paciencia dará sus frutos. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): el desarrollo de su día podrá resumirse con la frase “dese prisa y espere”. Hay demasiadas variables y personas interfiriendo como para tener una visión clara de lo que viene. Use su inteligencia y disciplina para asegurarse de terminar lo que empieza. Haga de la salud una prioridad. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no deje nada al azar. Si no es específico acerca de sus necesidades o deseos, es probable que no los cumpla. No sea tímido; comparta sus ideas, determine quién está de acuerdo con usted y proceda a hacer una transformación que mejore su vida. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): es mejor tratar rápidamente un cambio que causa incertidumbre antes de que las situaciones se descontrolen. Use su encanto y mente innovadora para ganar favores y asegurarse de que nadie se aproveche de usted ni de su generosidad. Si ama a alguien, comparta sus sentimientos. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): retroceda y reconsidere su estrategia, y encontrará la manera de que todos opinen bien de usted. La forma en que maneja los asuntos en el hogar y el trabajo determinará su popularidad. No haga escándalo cuando se requiera comprensión, paciencia y cambio. ***