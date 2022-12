Horóscopo de hoy: día viernes 02 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Aaron Rodgers, 39; Britney Spears, 41; Monica Seles, 49; Rena Sofer, 54.

FELIZ CUMPLEAÑOS: mantenga sus hechos claros. No deje que sus planes lo abrumen ni que sus deseos lo desvíen. Tenga en cuenta lo que es posible y adopte un enfoque simple y directo para llegar a su destino sin dudas ni preocupaciones. Tenga un plan que enfatice sus cualidades y compense sus debilidades. Siga las reglas y no se detenga hasta que se sienta tranquilo. Sus números son 4, 10, 17, 23, 32, 36, 40.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es inteligente, divertido y casual. Es dinámico y enérgico.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): revise sus inversiones y documentos esenciales y actualícelos. Aprenda de la experiencia que gane y no haga cambios físicos que no sean necesarios o bien pensados. Preste atención a los detalles y, en caso de duda, haga una pausa. Es mejor prevenir que lamentar. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): reflexione sobre sus planes. No esté demasiado ansioso por gastar en algo que no necesita ni por causar una buena impresión a alguien a quien desea conocer mejor o con quien quiere trabajar. La honestidad y el trabajo duro son las mejores políticas. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): puede querer ayudar a los demás, pero no permita que nadie se aproveche de su generosidad. Haga planes con alguien con quien disfrute pasar el tiempo, y juntos idearán un plan que hará su vida más fácil. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): controle sus emociones antes de compartir opiniones. Cuanto menos diga, más fácil será terminar las cosas. Enfóquese en aquello que le brinda mayor alegría. Haga de los esfuerzos creativos una prioridad y concéntrese en ser original. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): su naturaleza generosa atraerá la atención y la ayuda que necesita para hacer las cosas. Combine los negocios con el placer y cerrará un trato que aumentará su estabilidad financiera y profesional. Celebre con alguien especial. Se alienta el romance. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): salga de su zona de confort para hacer las cosas bien y sin interferencias. Verifique lo que otros dicen antes de usar o pasar la información. Tenga cuidado con las ofertas que suenan demasiado buenas para ser verdad. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): estará ansioso por ponerse en movimiento. Ya sea que viaje, aprenda algo nuevo o pase tiempo con personas que tienen algo interesante que ofrecer, le resultará más fácil avanzar y salirse con la suya. La paciencia y el tiempo darán sus frutos. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): vigile los gastos o las inversiones compartidas. No gaste lo que no tiene ni pague por los errores de otros. No permita que nadie lo tiente usando palabras elegantes o haciendo promesas extravagantes. Guarde su dinero y posesiones en un lugar seguro. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): haga todo lo posible por llevarse bien. Escuche atentamente, pero solo comparta información que no sea controvertida ni política. Ocúpese de sus responsabilidades y preste atención a lo que sucede en casa. Cultive relaciones significativas y haga del romance una prioridad. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): disminuya la velocidad; no actúe con prisa. El tiempo está de su lado, y con un poco de reflexión, se le ocurrirá una propuesta original y beneficiosa. Sea reservado con respecto a sus planes para evitar la interferencia de influencias externas. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): los tiempos están cambiando y usted también. Tome el relevo, ocúpese de los negocios y deje espacio para algo que considere significativo. Una actitud positiva le ayudará a convertir lo que le gusta hacer en un pasatiempo lucrativo. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): es mejor observar que participar. Ponga su energía donde cuenta. Haga cambios en casa que le den una razón para recibir amigos o use su espacio para algo que sea útil y lo haga sentir bien con su contribución. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.